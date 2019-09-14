إسقاط طائرة تجسس صهيونية والسيطرة عليها في غزة
السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:42 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
أعلنت كتائب "الشهيد أبوعلي مصطفى"، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء السبت، إسقاط طائرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من دون طيار والسيطرة عليها.
وقالت الكتائب في بيان لها، وفقاً لصحف محلية، إن "قناصة كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تمكنوا من إسقاط طائرة تجسس للاحتلال والسيطرة عليها، وسيتم الإعلان بالتوثيق المرئي من قبل الإعلام الحربي للكتائب"، دون أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أي تعليق يؤكد أو ينفي وقوع الحادث.
وكانت كتائب "القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس قد أعلنت الأسبوع الماضي، إسقاط طائرة تجسس من دون طيار شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وقالت في بيان لها، إنها كانت في مهمة خاصة دون الإفصاح عن هذه المهمة.
واعترف الجيش الإسرائيلي، حينها بإسقاط طائرة التجسس الإسرائيلية، إلا أنه أكد عدم خشية تسرب أية معلومات منها.
Advertisements
- حماس: فريق الزواري صنع 30 طائرة بدون طيار
- حماس تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيسها فى غزة
- لأول مرة.. القسام تجري تجارب صاروخية علنية في وضح النهار
- عاجل.. "القسام" تعلن عن تفكيك أكبر منظومة تجسس إسرائيلية في غزة
- كتائب المقاومة الوطنية تعلن مسؤليتها عن قصف مستوطنات غلاف غزة فجرًا
- فصائل المقاومة تتبنى إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية
- "القسام" تنشر صور أفراد القوة الإسرائيلية التي تسللت للقطاع
- كتائب القسام ترصد مكافأة مالية مغرية لـ "عملاء إسرائيل"