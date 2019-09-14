أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 1 × 0 ليستر سيتي السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:53 م Advertisements راشفورد Advertisements طباعة محمد مرعي Advertisements Advertisements موضوعات ذات صلة أهداف مباراة مانشستر يونايتد 2 × 0 ليستر سيتي | الدوري الإنجليزي أهداف مباراة - ليستر سيتي 0 × 2 مانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 2 × 1 ليستر سيتي || الدوري الإنجليزي أهداف مباراة - ليستر سيتي 2 × 1 مانشستر سيتي أهداف مباراة - مانشستر يونايتد 0 × 2 مانشستر سيتي طباعة المزيد عن: مانشستر يونايتد ليستر سيتي راشفورد تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر