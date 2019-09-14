بعد المزادات.. هل يستعيد الذهب الأبيض المصري مكانته العالمية؟

إجراءات الحكومة لدعم القطن

قطاع الأعمال: 21 مليار جنيه لتطوير الصناعة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، من خلال توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات العالمية إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العاملين.

وأضاف في بيان له اليوم، انه سيتم الاحتفاظ ببعض الماكينات القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العاملين على الماكينات الحديثة من خلال استشاري التطوير وموردي الماكينات، مع تحديد 3 مراكز للتصدير في غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، مع تحقيق التخصص في نشاط الشركات، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.

و أكد توفيق، أن تطوير شركة غزل المحلة يمثل جزءا رئيسيا في عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء اكبر مصنع للغزل في العالم على قطعة أرض داخل الشركة يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول.

دعم أسعار القطن لتشجيع الفلاحين على زراعته

من جانبهما أصدر وزيرا التجارة والصناعة والزراعة، قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2019-2020، بحيث يكون من خلال مزادات علنية ويقصر تنفيذه على مراكز التجميع في محافظتي بني سويف والفيوم التي يتم تطبيق النظام فيه تجريبيا.

قالت وزارة الصناعة في بيانها، إن القرار نص على أن يكون تداول القطن الزهر لموسم 2019-2020 وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تقررها لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل حيث تلتزم اللجنة بتقديم تقرير شهري للوزيرين بشأن حركة التداول.

وكانت وزارة قطاع الأعمال أعلنت مطلع الشهر الحالي تفاصيل النظام الجديد لتداول القطن وبدأت تطبيقه تجريبًا في محافظتي الفيوم وبني سويف.

وأجرت الشركة القابضة للغزل والنسيج -المعنية بتنفيذ القرار-، أمس أول مزاد لبيع القطن وفقًا للنظام الجديد.

وأشار البيان، إلى أن القرار نص أيضا على أن يكون تداول أقطان الإكثار وغيرها من الأقطان في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقاً للنظام الذي حدده القرار.

ونص القرار على تشكيل لجنة لمتابعة نظام تداول القطن في محافظتي الفيوم وبني سويف تختص بمتابعة تنفيذ نظام تداول أقطان محصول 2019-2020 والتنسيق مع الجهات المعنية في تحديد المحالج المخصصة لأقطان الإكثار وغيرها من الأقطان.

ووفقا للقرار تعرض اللجنة تقرير متابعة شهري على وزيري الصناعة والزراعة، بموقف التداول في مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع، بالإضافة إلى تقرير في نهاية الموسم عن إيجابيات وسلبيات النظام لتلافيها في الموسم القادم واقتراحات التطوير.

وأُلحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2019-2020 على مستوى محافظتي الفيوم وبني سويف باعتباره مشروعا تجريبيا يستهدف تطوير نظام التداول الحالي والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل للوسطاء، تمهيدا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية.

وتتضمن ملامح النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز.