كيف سجل وليد سليمان هدف الأهلي الثاني في مرمى كانو سبورت؟

أحرز الأهلي هدفه الثاني في شباك كانو سبورت الغيني في المباراة التي تقام حاليا على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل الهدف الأول:

أحمد فتحي قام بتمرير الكرة الطولية استلمها محمد مجدي قفشة ووضعها بشكل رائع لصلاح محسن الذي سجلها بطريقة مميزة داخل شباك كانو سبورت.

تفاصيل الهدف الثاني:

سجل وليد سليمان هدف الأهلي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء بعد أن استغل خطأ دفاعي لكانو سبورت حيث شارك اللاعب في شوط المباراة الثاني.





انتظروا مشاهدة ثنائية الأهلي في شباك كانو سبورت بعد قليل

أحداث الشوط الأول

بدأت مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني إستوائي؛ منذ قليل ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة حاليا على ملعب مالامبو الجديد بحضور تامر حسوبة سفير مصر هناك وطارق قنديل رئيس بعثة الأهلي.

وبدأ المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمود متولي وأيمن أشرف واحمد فتحي

خط الوسط : حمدي فتحي وعمرو السولية واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي

خط الهجوم : مروان محسن.

وشهدت المباراة سخونة وحماس من جانب الأهلي منذ لحظاتها الأولى؛ حيث أرسل أحمد فتحي كرة عرضية من الجهة اليمنى يرتقى لها حمدي فتحي ويسددها برأسه لكنها تمر فوق عارضة كانو سبورت؛ في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة الثامنة سقط علي معلول داخل أرض الملعب بعد تدخل عنيف من لاعب كانو سبورت.

ومرر عمرو السولية كرة عرضية في اتجاه علي معلول لكنها جاءت أطول من اللازم وتحولت لرمية تماس لصالح كانو سبورت؛ بالدقيقة التاسعة.

في الدقيقة 12 حاول لاعبي كانو سبورت إرسال كرات طولية بين أحمد فتحي ومحمود متولي لكن ثنائي الأهلي ينجح في إبعاد كل الكرات عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 20؛ عرضية متقنة من أحمد فتحي من الجهة اليمنى داخل منطقة جزاء المنافس لكن حارس كانو سبورت يلتقطها قبل ان تصل لمروان محسن.

دقيقة 28...أحمد الشيخ يهدر أسهل فرص المباراة بعد بينية رائعة من رمضان صبحي لكنه لم ينجح في تسجيلها بنجاح

30 دقيقة...الأهلي يسيطر على مجريات اللقاء وكاد أن يحرز أهداف عن طريق أحمد الشيخ ومروان محسن لولا تدخل دفاعات كانو سبورت وتصديات حارس المرمى ومازال التعادل السلبي بدون أي أهداف.

في الدقيقة 34 واصل أحمد الشيخ إهدار الفرص؛ وأضاع فرصة هدف أخرى ومازال التعادل السلبي مستمر.

في الدقيقة 42...لاعب كانو سبورت يتدخل على محمد مجدي أفشة في وسط الملعب والحكم يحتسب ضربة حرة لصالح النادي الأهلي







