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الأهلي يضع قدمًا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 07:47 م
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الأهلي يضع قدمًا في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة
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علي نبوي
 
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وضع الأهلي قدمًا في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز خارج ملعبه أمام مضيفه كانو سبورت الغيني بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب مالابو في ذهاب دور الـ32 من البطولة الإفريقية.

الشوط الأول
بدأ السويسري رينيه فايلر المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي أحمد فتحي ومحمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي الوسط أشرك حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي "قفشة" وأماهم الثلاثي أحمد الشيخ ورمضان صبحي ومروان محسن في الناحية الهجومية.

انحصر اللعب في وسط الملعب، مع الدقائق الخمس الأولى، ولم يشهد أي هجمة من جانب كلا الفريقين.

وفي الدقيقة الثامنة ظهرت أول المحاولات الهجومية، حيث مرر أحمد فتحي كرة عرضية على رأس حمدي فتحي لاعب الوسط لكن الكرة وصلت إلى حارس مرمى الفريق الغيني.

وفي الدقيقة 15 تعرض علي معلول للسقوط بعد تدخل عنيف من جانب لاعب كانو سبورت ليتدخل الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود ويعود الظهير الأيسر التونسي للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي.

وبدأ فريق كانو سبورت في مبادلة الأهلي الهجمات مع حلول الدقيقة 17 لكن محاولاته نجح دفاع الأهلي بقيادة متولي وأيمن أشرف في التصدي لها.

ومرر أحمد فتحي في الدقيقة 20 كرة عرضية على رأس زميله مروان محسن، لكن حارس الفريق الغيني نجح في التقاط الكرة قبل تسديدها من قبل مهاجم الأهلي.

وحصل الفريق الأحمر على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى نفذها علي معلول لكن دفاع فريق كانو سبورت أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ومع حلول الدقيقة 27 مرر رمضان صبحي كرة رائعة إلى زميله أحمد الشيخ الذي سدد الكرة مباشرة لكنها علت عارضة كانو سبورت في أخطر فرص الشوط الأول.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى أصحاب الأرض، حيث أهدر أحمد الشيخ فرصة إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة 35 بعد تمريرة من زميله مروان محسن، ليواصل أبناء السويسري رينيه فايلر سيطرتهم على مجريات الشوط دون أي جديد على مستوى النتيجة، ليسدد محمد مجدي "قفشة" تصويبة قوية وصلت ضعيفة إلى حارس كانو سبورت.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر المباراة أي تغيير على مستوى النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي ومضيفه كانو سبورت الغيني.

الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني سدد لاعب كانو سبورت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد الشناوي ببراعة ويحافظ على شباك فريقه.

ومرر علي معلول في الدقيقة 50 كرة متقنة إلى مروان محسن الذي وضع الكرة بغرابة خارج مرمى فريق كانو سبورت، في أسهل فرص اللقاء للأهلي.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى كانو سبورت حيث انفرد أحمد الشيخ بحارس مرمى أصحاب الأرض لكن كرته علت العارضة في فرصة أخرى خطيرة لأصحاب القميص الأحمر.

وفي الدقيقة 60 من عمر اللقاء قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء أول تغييراته بالدفع بصلاح محسن بدلًا من مروان محسن، في محاولة منه لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.

بعد نزوله مباشرة ومن أول لمسة له نجح صلاح محسن في إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 62، ببعدما تلقى تمريرة عرضية من محمد مجدي "قفشة" ليستقبل الكرة داخل الشباك.

بعد الهدف حاول لاعبو كانو سبورت إدارك التعادل لكن أيمن أشرف نجح في إبعاد الكرة خارج منطقة جزاء فريقه.

ومع حلول الدقيقة 75 أجرى الأهلي تغييره الثاني بإشراك وليد سليمان بدلا من محمد مجدي "قفشة" لتنشيط الجانب الهجومي، لينجح بعدها وليد سليمان في إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 83.

واضطر أيمن أشرف لمغادرة ملعب المباراة متأثرًا بالإصابة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلًا له.

ولم تشهد الدقائق القليلة المتبقية من عمر اللقاء أي جديد، لينتهي بفوز الأهلي بهدفين دون رد، ويضع قدمًا في دور المجموعات من البطولة الإفريقية.
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المزيد عن: كانو سبورت الغيني رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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