السيسي مداعبًا مذيع الإذاعة الداخلية بمؤتمر الشباب: "يا أخي استنى"



فعقب "السيسي" قائلا: "يا أخي استنى.. ثم واصل حديثه قائلاً: ربنا يحفظ مصر من كل شر وسوء".



هذا وقد استمر الرئيس عبدالفتاح السيسي في كشف الشائعات والأكاذيب التي روجت عن الدولة المصرية خلال الآونة الأخير، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري "وطني وشريف وصلابته نابعة من شرفه".



وحول ما أثاره الهارب محمد على عن القصور الرئاسية، قال: "ما ابنيه مش ليا، ومش باسمي.. مفيش حاجة بإسمي، كله باسم مصر، وعشان مصر.. إحنا بنبني في العاصمة دولة جديدة، هى مصر شوية ولا إيه"، موضحًا أنه جاري إنشاء أكبر مدينة فنون وثقافة هى الأكبر في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين.



تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، انطلق السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فعالياته لمدة يوم واحد.



وأصبح المؤتمر الوطني للشاب من المحافل الهامة التي تجتمع بها القيادة السياسية مع الشباب لمناقشتهم والاستماع إليهم في الأمور المختلفة، ويشارك في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة 1600 مشارك.



وفي وقت سابق من اليوم، أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي على حملة الشائعات الكاذبة التي أطلقها الهارب محمد على في أولى جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، والتي قال فيها إن والدته توفت قبيل افتتاح قناة السويس الجديدة، قائلا: "تصدقوا إني أعمل في أهل بيتي كده".



وحذر الرئيس السيسي، من حرب الشائعات على مصر، مشددا على أنه لن يستطيع أحد التعدي على بلادنا أو النيل منها بشكل مباشر لعدة أسباب، ومنها أن مصر لديها جيش هو الأقوى في المنطقة.



وأكد على أن الدولة المصرية لديها جيش وطني شريف صلب، وصلابته نابعة من شرفه، كاشفا أن الجيش أشرف على مشروعات طرق تقدر بنحو 175 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ مشروعات بلغت تكلفتها 4 تريليون جنيه، معقبا: "جايين تشككوا في ذمم الناس، وإحنا معانا آلاف من المقاولين والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات"، متابعا: "والصحافة تدارى والإعلام يدارى.. ده إيه ده".



داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مذيع الإذاعة الداخلية بالمؤتمر الوطني الشباب خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بعدما أعلن المذيع إذاعة السلام الوطني، قبل أن ينهي الرئيس السيسي حديثه.