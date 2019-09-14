"المركزي المصري ليس وحده.. 5 بنوك خفضت أسعار الفائدة

قام عدد كبير من البنوك المركزية خلال الأشهر الماضية بتخفيض أسعار الفائدة، في توجة عالمي نحو تنشيط الاقتصاد وتحفيزة.

وتستعرض "الفجر"، خلال التقرير التالي ابرز البنوك التى قامت بتخفيض أسعار الفائدة ودوافع كل بنك مركزي للقيام بذلك:

الفدرالي الأمريكي :

أجري الفدرالي الأميركي في يوليو الماضي أول خفض لأسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 مشيرا إلى بواعث قلق بشأن الاقتصاد العالمي وتضخم ضعيف في الولايات المتحدة، هو الذي دفعة لهذا التخفيض.

وأشار الفدرالي الأميركي إلى استعداده لإجراء المزيد من الخفض لتكاليف الاقتراض إذا دعت الحاجة.

وبلغ خفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 2.00% إلى 2.25%.

المركزي التركي :

قام المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، في تغير مفاجئ للسياسية النقدية، وبأومر مباشرة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي عين محافظ للبنك المركزي جديد، بسب رفض المحافظ القديم القيام بتلك التخفيضات.

وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة نسبة 7.5% على مرتين المرة الأول بنسبة 3.25%، والثانية بنسبة 4.25%.

وأشار البنك المركزي التركي، إلى انخفاض التضخم مؤخرا وتحول عالمي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا، الدافع الاساسي لخفض أسعار الفائدة.

المركزي الروسي :

وخفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7% الأسبوع الماضي، وهو ثالث خفض لتكلفة الإقتراض هذا العام.

وجاء هذا الخفض وسط تباطؤ في التضخم ونمو اقتصادي راكد.

و توقعت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي أن البنك سيدرس خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي قريباً.

المركزي المصري :

أجري البنك المركزي لمصري تخفيض لأسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بنسبة 2.5% خلال عام 2019، مع توقعات بمزيد من الخفض بعد تراجع معدلات التضخم.

وخفض البنك المركزي اسعا رالفائدة في محاولة لتنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار الذان تأثران بسب ارتفاع معدلات الفائدة لمواجة الضغوط التضخمية الناتجة عن برنامج الاصلاح الأقتصادي.

البنك المركزي الأوربي :

وافق البنك المركزي الأوروبي، على حزمة تحفيز جديدة كما كان و خفض أسعار الفائدة وأقر جولة جديدة من مشتريات السندات لدعم نمو اقتصاد منطقة اليورو ووقف الانخفاض المقلق لتوقعات التضخم.

وقال البنك في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 بالمئة من -0.4 بالمئة، وسيستأنف شراء سندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر.

المركزي الدنماركي :

قام البنك المركزى الدنماركى، إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسى للإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى -0.75 %، وهو مستوى قياسى منخفض بين الاقتصاديات المتقدمة، وذلك عقب قرار البنك المركزى الأوروبى بخفض أسعار الفائدة ، وإعادة إطلاق برنامج لمشتريات السندات.