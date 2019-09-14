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مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بث مباشر (YOUTUBE) مُذاعة الآن مباشرة - مباراة الأهلي NOW

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:38 م
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مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بث مباشر (YOUTUBE) مُذاعة الآن مباشرة - مباراة الأهلي NOW
مشاهدة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت بث مباشر
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مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت بث مباشر Al Ahli vs Kano Sport مساء اليوم 14 من سبتمبر فى منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا ذهاب الدور التمهيدى الثانى للبطولة حيث يلتقى الفريقين فى مواجهة شديدة القوة على ارض ملعب مالابو الجديد ويسعى كلا منهم لحسم اللقاء لصالحه مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر عبر يلا شوت أهلي.

 

مشاهدة مباراة الأهلي و كانو سبورت بث مباشر
يستضيف ملعب مالابو الجديد مباراة الأهلي المصرى مع فريق كانو سبورت فى  منافسات الدور ال32 من البطولة الافريقية فى توقيت الساعة السادسة مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق السابعة مساء بالتوقيت السعودية Al Ahli vs Kano Sport مشاهدة مباريات اليوم من موقع كورة اون فى بث مباشر بدون تقطيع .



 
بث مباشر  لمتابعى وعشاق القلعة الحمراء وكرة القدم الافريقية والعربية نتابع مباراة الاهلى مع كانو سبورت فى البطولة الافريقية حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية.

دوري أبطال أفريقيا
مباراة الأهلي مع كانو سبورت
Al Ahli vs Kano Sport
توقيت 18:00 فى القاهرة
توقيت 19:00 فى السعودية

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