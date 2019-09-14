إصابة 4 عسكريين جراء انقلاب شاحنتهم

تعرضت شاحنة عسكرية من نوع "هامر"، اليوم السبت، إلى حادث على مستوى واد الشعال من معتمدية بئر علي بن خليفة بالطريق الوطنية رقم 14 الرابطة بين صفاقس وقفصة.

وأدى انفجار أحد الإطارات إلى انقلاب الشاحنة ما أسفر عن إصابة أربعة عسكريين، تعرضوا إلى جروح متفاوتة الخطورة، ووصفت حالتهم الصحية بالمستقرة، وفق ما أفاد به مصدر بالحماية المدنية لمراسل الجوهرة أف أم بقفصة.