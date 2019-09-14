السيسي لـ المصريين: "متخفوش مش هنضيع ولادكم"



وأشار "السيسي"، خلال جلسة "إسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، إلى أن نجاح منظومة التعليم الجديدة تعتمد على الحكومة والشعب معًا، منوهًا بأنهم انفقوا ملايين على بنك المعرفة حتى يستطيع كل مواطن مصري معه هاتف ذكي أن يدخل عليه، ويعرف كل العلوم والمعارف.



وتساءل: "من مننا حاول أن يستفيد من بنك المعرفة رغم اطلاقه منذ 2016"، معقبا: "مفتكرش كتير"، مؤكدا أن بنك المعرفة مشروع طموح وقوي، ونجاحه مرتبط بالأسر، مضيفا مخاطبا المصريين: "متخافوش مش هنضيع ولادكم"، كاشفا أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، كان لا يريد تولي حقيبة التعليم، معقبا: "لحد ما أحرجته واطلقنا مشروع بنك المعرفة".



ولفت إلى أنهم يعملون على ميكنة الامتحانات بالجامعات في سبيل تحييد العنصر البشري، فضلا عن عقد توأمة مع جامعات دولية.



وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة كبيرة بأبنائها، وتستحق أن تعامل على هذا الوضع، موضحًا أنه سيتم افتتاح 14 مدينة جديدة العام المقبل.



ودشنت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، اليوم السبت، بمشاركة 1600 شاب وشابة ؛ وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



يشار إلى أن المؤتمر، بدأ بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، يليها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ختاما جلسة "اسأل الرئيس".



وتمثل مؤتمرات الشباب فرصة للحوار مع القيادة والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم، حيث دشن أول مؤتمر في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بهدف التواصل بين القيادة السياسية والمواطنين، للإجابة على استفسارات الشارع المصري.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعليم الفني هام جدا، معقبًا: "10 آلاف بيتخرجوا من كلية الآداب.. طب في شغل، بتعملوا في ولادكم كده ليه، عشان يكون معاه ليسانس يعني".