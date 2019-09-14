السيسي عن تطوير التعليم: "نفسي أشوف ولاد مصر أحسن ناس في الدنيا"

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل على تطوير التعليم بصورة كبيرة الفترة الحالية، معقبًا: "كل أب عايز يشوف ولاده أحسن ناس في الدنيا، وأنا نفسي أشوف ولادي ولاد مصر أحسن ناس في الدنيا، لكن التعليم بالصورة الموجودة الآن لن يحقق هذا الأمر".



وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن التعليم خلال الـ50 عامًا الماضية أدى لقلة طموح المواطنين، معقبًا: "المواطن عايز يشتغل ويجيب قرشين ويفتح بيت وخلاص، الدنيا بتنتهي بالحصول على شهادة الجامعة، وهذا الأمر غير صحيح".



وأشار إلى أن تطوير التعليم يشمل إعادة صياغة الشخصية المصرية، بحيث تكون قادرة على تجديد مهارتها باستمرار، لافتَا إلى أن وزارة التربية والتعليم عندما قامت بإعداد اختبارات للطلاب، لمعرفة مستواهم كانت النتيجة غير جيدة، معقبًا: "بلاش أقول كلام آخر".



وفي وقت سابق، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة كبيرة بأبنائها، وتستحق أن تعامل على هذا الوضع، موضحًا أنه سيتم افتتاح 14 مدينة جديدة العام المقبل.



ودشنت فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة، اليوم السبت، بمشاركة 1600 شاب وشابة ؛ وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.



يشار إلى أن المؤتمر، بدأ بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، يليها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ختاما جلسة "اسأل الرئيس".



وتمثل مؤتمرات الشباب فرصة للحوار مع القيادة والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم، حيث دشن أول مؤتمر في أكتوبر 2016 بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بهدف التواصل بين القيادة السياسية والمواطنين، للإجابة على استفسارات الشارع المصري.

