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تسخير طائرة عمودية عسكرية لنقل مكتب وصندوق الاقتراع الى برج الخضراء

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:29 م
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تسخير طائرة عمودية عسكرية لنقل مكتب وصندوق الاقتراع الى برج الخضراء
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محمد وليد الجموسي
 
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 شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين صباح اليوم في توزيع المواد والصناديق الانتخابية على مختلف المراكز والمكاتب البالغ عددها 207 عبر شاحنات ووسائل الجيش الوطني وبحراسته وقد تمّ تسخير طائرة عمودية عسكرية لنقل مكتب وصندوق الاقتراع الى اخر نقطة في جنوب تونس
برج الخضراء حيث تم تسجيل 29 ناخبا منهم 7 جدد حسب ما افاد به مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات مكتب (وات) في الجهة مشيرا إلى إمكانية غلق المكتب قبل الموعد الرسمي لبقية المكاتب.
من جهة أخرى لم يسجّل الشباك الموحّد للهيئة الفرعية صباح اليوم الذي يتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أيّ إعلام بنشاط يخصّ حملة الانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم وتتواصل الى غاية يوم الرابع من شهر اكتوبر القادم.
وبخصوص مجموع نشاطات حملة الانتخابات الرئاسية سجّل الشباك الموحد للهيئة بتطاوين مائة واربعة نشاطات وفق ذات المصدر كما سجل مشاركة حوالي ربع المترشحين للانتخابات الرئاسية فقط في الحملة الانتخابية الرئاسية في الجهة وهو ما اعتبره عدد من المواطنين شكلا من اشكال التهميش والنسيان.
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