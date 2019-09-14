تسخير طائرة عمودية عسكرية لنقل مكتب وصندوق الاقتراع الى برج الخضراء

شرعت الهيئة الفرعية للانتخابات بتطاوين صباح اليوم في توزيع المواد والصناديق الانتخابية على مختلف المراكز والمكاتب البالغ عددها 207 عبر شاحنات ووسائل الجيش الوطني وبحراسته وقد تمّ تسخير طائرة عمودية عسكرية لنقل مكتب وصندوق الاقتراع الى اخر نقطة في جنوب تونس

برج الخضراء حيث تم تسجيل 29 ناخبا منهم 7 جدد حسب ما افاد به مصدر من الهيئة الفرعية للانتخابات مكتب (وات) في الجهة مشيرا إلى إمكانية غلق المكتب قبل الموعد الرسمي لبقية المكاتب.

من جهة أخرى لم يسجّل الشباك الموحّد للهيئة الفرعية صباح اليوم الذي يتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها أيّ إعلام بنشاط يخصّ حملة الانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم وتتواصل الى غاية يوم الرابع من شهر اكتوبر القادم.