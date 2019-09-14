رابط قناة مفتوحة "نايل سات".. مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر الآن PLUS KORA رابط شغال ماتش الاهلي جودة يوتيوب

مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت كورة لايف KORA LIVE، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره كانو سبورت الغيني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





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يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وكانو سبورت كورة أونلاين KORA ONLINE، عندما تنطلق في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.





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ونقدم لعشاق الساحرة المستديرة اخدمة البث المباشر للمباراة، فور انطلاقها في موعدها، حيث يمكنكم متابعة مباراة الأهلي ضد كانو سبورت عبر يلا شوت yalla Shoot.





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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في مواصلة نتائجة الإيجابية في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، بعدما تمكن من الإطاحة ببطل جنوب السودان من الدور التمهيدي بنتيجة تاريخية، حقق خلالها اكبر نتيجة في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

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حيث يعول رينيه فايلر المدير الفني الجديد للمارد الأحمر على قدرات لاعبيه الهجومية المتمثلة في رمضان صبحي وصلاح محسن ووليد سليمان.





بث مباشر ALahly PLUS، بينما يتطلع كانو سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية يتمكن من خلالها من المحافظة على آماله في التأهل في مباراة العودة التي ستفقام في القاهرة.





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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة على الأراضي المصرية، يوم27 سبتمبر الجاري، حيث يمكنكم متابعة مباراة الأهلي وكانو سبورت يونايتد عبر يلا شوت yalla Shoot.