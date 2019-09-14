السيسي: "الناس فاكرة إن وزير التعليم عايز يضيع ولادهم.. دا غير صحيح"



يأتي ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت 14 سبتمبر 2019.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد المعلمين في مصر 1.3 مليون، وعندما تتحسن القدرات الاقتصادية للدولة سيتم تحسين ظروف كل المواطنين على رأسهم المعلمين، وزيادة أجور المعلمين في حاجة لـ13 مليار جنيه في العام، وهذه الأموال قد يتم تدبيرها بصورة أو بأخرى، لكن يجب وضع في الاعتبار زيادة عدد الطلبة والمعلمين باستمرار.وأضاف "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن هناك هجومًا على وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، معقبًا: "الناس فاكرة إن وزير التعليم عايز يضيع ولادهم، وهذا ليس صحيح".ولفت إلى أن التعليم الحديث سيؤدي إلى خروج شخصية يصعب السيطرة عليها، وبناء عقل ناقد، قادر على مناقشة الأمور بصورة أو بأخرى، لافتَا إلى أن التعليم قائم على التلقين، وهذا الأمر لا يجوز أن يستمر.وانطلقت منذ قليل فعاليات جلسة "أسال الرئيس" ضمن فعاليات جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.ويجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة على عددًا من الموضوعات التي تهم الشعب المصري وتشغل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، ويجيب الرئيس على الأسئلة بكل شافية وصدق كما اعتاد المصريين على ذلك من الرئيس عبدالفتاح السيسي.ومن المقرر أن تتضمن الموضوعات موضوعات عن التعليم والسياسية والأمور الدولية.