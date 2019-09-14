القبض على 6 أشخاص كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة

ضبطت دوريّة تابعة لمركز أمن السّفن والرّكاب للحرس الوطني بصفاقس، أمس الجمعة، 4 أشخاص من متساكني الجهة على متن سيّارة على مستوى محطّة نقل المسافرين "اللّود"، وبحوزتهما مبلغ مالي من العملة التّونسية والأجنبيّة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه بالتّحري معهم، صرّحوا بأنّهم حلّوا بالجهة قصد المشاركة في عمليّة اجتياز للحدود البحريّة خلسة، انطلاقا من سواحل الجهة باتّجاه إيطاليا.

كما تمكّنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، إثر حملة أمنيّة أمس الجمعة، من القبض على شخصين بالقرب من مرفأ سيدي محارب بالمكان، وبحوزة أحدهما مبلغ مالي قدره 1000 دينار.

وأكدت الوزارة في بلاغ ثان لها، أنه بالتّحري معهما، اعترفا بأنّهما اتّفقا مع 3 أشخاص آخرين على سرقة مركب بحري لاستغلاله في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه أوروبّا، مضيفة أنه تمّ الاحتفاظ بهما وإدراج البقيّة بالتّفتيش، والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.