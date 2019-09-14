المركزي المصري: يطلق غدًا فاعليات اجتماع محافظي المصارف ومؤسسات النقد العربية

تنطلق، غدا الأحد، تحت رعاية البنك المركزي المصري اجتماع الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والذي ينظمة صندوق النقد العربي.

يأتي ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعوة من البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر.

يهدف اجتماع الدورة الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمتابعة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمستجدات على صعيد الرقابة المصرفية، والاستقرار والشمول المالي، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة، ومناقشة تعزيز مقومات حوكمة المصارف المركزية وفرص ومتطلبات إصدار عملات رقمية للبنوك المركزية، ومتابعة التقدم في إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.

وتتضمن الكلمات الافتتاحية، إلى جانب كلمة راعي الاجتماع، كلمة الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس المجلس لهذه الدورة، إضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

كما يشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويحضر الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة :

وكان البنك المركزي قد قام خلال اخر جتماع للجنة السياسات النقدية بتخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض بواقع 1.5%.

وجائت خطوات البنك مع تراجع معدلات التضخم، والاتجاة العام للبنوك المركزية لخفض اسعار الفائدة، والذي تصدرة الفيدرالي الامريكي والبنك المركزي التركي.

ومن المتوقع أن يشهد المركزي المصري خفض جديد في أسعار الفائدة الاجتماع المقبل مع هبوط معدلات التضخم.