"بيان رسمي".. الأهلي يرد ويوضح تفاصيل جديدة عن أزمة مؤمن زكريا

أصدر النادي الأهلي بيان رسمي منذ قليل، وذلك للرد عن كل الأخبار التي تخص إصابة اللاعب الدولي المصري، مؤمن زكريا، وذلك بعدما خرجت بعض البرامج الرياضية للحديث عن دور النادي الأهلي في تحمل تكاليف إصابة مؤمن زكريا، والذي يغيب عن صفوف الفريق منذ فترة طويلة.





وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي:





"يؤكد جهاز الكرة في النادي الأهلي المصري، بأن مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كان قد أصدر قرار رسمي منذ نحو شهرين من الآن، يخص مؤمن زكريا، وينص هذا القرار على أن يتحمل النادي كل تكاليف علاج اللاعب مؤمن زكريا، وكذلك قرر مجلس الإدارة، بأن يحصل اللاعب على كافة مستحقاته لدى النادي الأهلي، وذلك دون النظر إلى كون اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق في هذا الموسم، وذلك بعد عودته من الإعارة لصفوف نادي أحد السعودي، وكان الكابتن محمود الخطيب يتابع مؤمن زكريا بشكل مستمر طوال الفترة الماضية، وقد حرص على عقد جلسة مطولة مع اللاعب لإخباره بقرار مجلس الإدارة والتأكيد على كون النادي الأهلي لا يترك أبناءه أبدًا"





وأكمل النادي الأهلي بيانه الرسمي بخصوص مؤمن زكريا قائلًا: "أشار الكابتن محمود الخطيب إلى كون مؤمن زكريا هو واحد من أبناء الأهلي، ومن غير الممكن بأن يتخلى النادي عن أبناءه ، وسوف يستمر الأهلي في تقديم الدعم والمساندة لمؤمن زكريا لحين عودته من الإصابة، مهما طالت المدة، وأكد جهاز الكرة في النادي الأهلي، لم يكن يرغب في أن يعلن عن كل هذه التفاصيل بخصوص قضية مؤمن زكريا، لإن الجميع يعرف جيدًا أن سياسة الأهلي ومبادئه لم ولن تتغير وسوف يستمر النادي في تقديم كل الدعم لأبناءه مهما حدث، وكان رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد حرص لأكثر من مرة على التواصل مع مؤمن زكريا، والجميع في النادي الأهلي يعطي إهتمام فوق العادة لإصابة مؤمن زكريا، وسوف يتابع النادي الأهلي مع اللاعب كل تفاصيل البرنامج التأهيلي والعلاجي له في إسبانيا، ولن يتوقف دعم النادي للاعب إلى حين عودته من جديد للمشاركة في المباريات رفقة القلعة الحمراء، فمؤمن زكريا هو محل إهتمام ورعاية النادي الأهلي".





يذكر أن اللاعب مؤمن زكريا كان قد كشف في الأيام الماضية عن إصابته بمرض خطير ونادر، يستدعى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، ومؤكدًا على كونه سوف يغادر القاهرة من أجل أن يكمل برنامجه التأهيلي في ألمانيا في الفترة القادمة، ولحين إكتمال شفاءه بشكل كام.





وكانت أزمة مؤمن زكريا قد بدأت بعدما سافر في إعارة إلى نادي أحد السعودي، ولكن النادي السعودي قد أعلن عن التراجع عن الإعارة بسبب وجود إصابة تمنع مؤمن زكريا من خوض المباريات، وبعدها عاد اللاعب إلى مصر، ووجود نفسه مستبعد من قائمة النادي الأهلي في الموسم الحالي.