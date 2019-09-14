السيسي: أثر تطوير التعليم لن يظهر قبل مرور 12 عامًا



وأشار "السيسي"، خلال جلسة "إسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أن مصر بها 23 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، و50 مليون مدرسة، و1.7 مليون معلم، موضحًا أن ميزانية التعليم تبلغ 130 مليار جنيه، 80% منهم عبارة عن رواتب للعاملين، والباقي موزع على أمور التشغيل الأخرى.



وأضاف "السيسي"، أن استخدام التابلت أحد عناصر التطوير، متسائلا: "هل المجتمع مستعد للتطوير، وسيساعدنا؟"، متابعا: "ولادكم ولادنا، ومش هنعمل تطوير عشان نضيع الناس"، مؤكدًا أن أثر تطوير التعليم لن يظهر قبل مرور 12 عامًا، مؤكدا أن المسار الجديد سيكون أفضل، لأن الوضع الحالي صعب.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد على ما أثير حول قصور الرئاسية خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع "، قائلًا: "أنشأت قصور رئاسية، وسنبني قصور رئاسية أخرى الفترات المقبلة..ما ابنيه مش ليا، ومش باسمي.. مفيش حاجة بإسمي، كله باسم مصر، وعشان مصر.. "إحنا بنبني في العاصمة دولة جديدة، هى مصر شوية ولا إيه"، موضحًا أنه جاري إنشاء أكبر مدينة فنون وثقافة هى الأكبر في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين.



هذ وقد عقد المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، نهاية شهر يوليو الماضي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي



ويُعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الواعد الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.



ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصرى من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مرت بعدة مراحل السنوات الماضية، وكانت الأولية لتثبيت الدولة، ثم الاهتمام بالتعليم والصحة، ثم الاهتمام ببناء الإنسان، مؤكدا أن كل تلك المراحل لما يكون العمل بها منفصل عن الآخر.