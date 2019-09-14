فابريجاس: كنت أعلم بصعوبة عودة نيمار لبرشلونة لهذا السبب
السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:11 م
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عمر عبدالعزيز
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كشف النجم الإسباني سيسك فابريجاس، فريق موناكو الفرنسي الحالي ولاعب برشلونة الإسباني وأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين السابق، أنه كان يعلم حقيقة أن عودة النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ملعب كامب نو مرة أخرى ستكون صعبة للغاية، في ظل الظروف الحالية للفريق الكتالوني.
ومن الجدير بالذكر أنه قد حاول مسؤولي برشلونة بكل قوة من أجل استعادة نيمار من ملعب حديقة الأمراء، وذلك بعد أن غادر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا صفوف البارسا في صيف عام 2017، حيث قدم أكثر من عرض لإدارة نادي العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إلا أن باريس سان جيرمان رفض تلك العروض وأصر على بقاء اللاعب.
وفي هذا السياق، قال فابريجاس، نجم وسط برشلونة السابق في حوار مع راديو "مونت كارلو" الفرنسي: "دائمًا كنت أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة صعبة للغاية" وأكمل: "صعوبة العودة ليست بسبب برشلونة، وليست أيضًا بسبب نيمار أو باريس سان جيرمان، ولكن بسبب التكلفة الضخمة للصفقة".
وتابع لاعب خط الوسط الإسباني تصريحاته قائلاً: "برشلونة استثمر بقوة في الفترة الأخيرة، تعاقد مع جريزمان بمقابل كبير، أيضًا يدفع رواتب ضخمة للاعبين، لذلك عودة نيمار صعبة".
وكان نيمار قد انتقل من برشلونة إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان مقابل مبلغ قياسي هو 222 مليون يورو، بعدما دفع نادي العاصمة الفرنسية قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقده مع نظيره الكتالوني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة.
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