علاء عابد من تونس: السيسى وضع الجميع أمام مسؤولياته التاريخية









وأشار إلى أن الرئيس السيسى عبر بكل الصدق والأمانة عن الشعب المصرى كله عندما أكد أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بأن مصر لا يمكنها أن تنسى شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، خلال المواجهة التى تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب وأننا ندفع ثمن مرتفع وعالى لمواجهة ومجابهة التنظيمات الإرهابية.



وأعلن "عابد" فى بيان له اصدره من تونس اليوم، حيث يتابع الانتخابات الرئاسية التونسية، تأييده التام لتأكيد الرئيس السيسى بأننا تركنا أسباب التقدم الحقيقية التى اعتمدت عليها الكثير من دول العالم وأصبحنا نواجه الإرهاب وأن الإرهاب يسعى إلى استمرار الخراب والدمار فى الدول الأفريقية ورجال الدين يجب أن يدركوا حالة الإرهاب التى تعانى منها لان الأديان السماوية لا تصطدم مع الحضارة الإنسانية.





وطالب من المجتمع الدولى اعطاء اولوية قصوى لتأكيد الرئيس السيسى بان الإرهاب فى العالم فى زيادة مستمرة ونرى الآن العائدين من سوريا وهم يحاولون الانتشار بينا ويحاولون الانتقال إلى ليبيا وبعض الدول الأفريقية وأن الدول وحدها لا يمكن أن تتصدى لهذه الظاهرة وان الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه وأن الكثير من دول العالم المتقدمة رفضوا استقبال هؤلاء الإرهابيين العائدين من سوريا رغم تقدمهم إنسانيا وحضريا ولكن هذا التقدم فشل فى مواجهة الإرهاب.





كما أشاد النائب علاء عابد بحديث الرئيس السيسى امام جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب مشيدا بقول الرئيس السيسى بالنص "أنا قولت الكلام ده وبكرره.. محدش يقدر يعتدى على مصر بشكل مباشر.. ليه لأسباب كتير جدا جدا.. منها أن لديها جيش هو الأقوى فى المنطقة.. طب أعمل ايه طيب احنا مخبين كل حاجة.. ايه رأيكم بقى والله العظيم.. عشان الناس ما تعرفش ويقولك أحنا بنتبهاى ولا حاجة.. احنا جيش قوى أوى.. أنت تنال منه بقى وتتكلم عليه والكل يدارى نفسه كده.. ده جيش وطنى شريف.. وأنا قولت مرة قبل كده جيش وطنى شريف صلب وصلابته نابعة من شرفه.. ده الجيش عمل مشروعات طرق أشرف عليها بـ175 مليار جنيه.. جايين تشككوا فى ذمم الناس.. واحنا معانا آلاف من المقاولين بتشتغل والشركات بتشتغل لها مليارات الجنيهات.. وكل الناس تتدارى الإعلام يتدارى والصحافة تدارى.. وكله طب هنعمل ايه بقى".





وأكد النائب علاء عابد ان الكلمات من الرئيس السيسى تضع الجميع سواء خارج مصر او داخلها امام مسئولياتهم التاريخية لمواجهة هذه الآفة الجديدة التى اصبحت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين بعد ان اصبحت هناك قنوات فضائية عالمية ومنظمات حقوقية مأجورة لاهدف لها سوى تشجيع ودعم الارهاب وبث الإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدول اضافة الى وجود دول وانظمة لاتشجع الارهاب والارهابيين فقط ولكن تقوم بتسليحهم وتموليهم وإيوائهم على أراضيهم.





أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وضع الجميع سواء خارجيا أو داخليا امام مسؤولياته التاريخية لمواجهة الارهاب وحروب الجيل الرابع.