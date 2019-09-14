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محافظ الفيوم يناقش الموقف القانوني لقضايا المحافظة لدي الغير (صور)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:11 م
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محافظ الفيوم يناقش الموقف القانوني لقضايا المحافظة لدي الغير (صور)
صورة من اللقاء
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ريهام على
 
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عقد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اجتماعا مع الأستاذ سليمان شاكر مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، لمناقشة الموقف القانوني للمحافظة في مختلف القضايا الخدمية والتنموية لدي الغير.

حيث تم استعراض ومناقشة الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحافظة للحصول علي مستحقاتها لدي الغير، مؤكدًا علي ضرورة متابعة كافة القضايا، وتقديم كافة المستندات التي تحفظ للمحافظة حقوقها لدي الغير.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة مراعاة الضمير فى العمل وتأدية الأعمال المنوطة على الوجه الأكمل، ومضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المتبادل بين الجميع لضمان مستحقات المحافظة لدى الغير.

أكد محافظ الفيوم على تكثيف الأعمال ورفع معدلات الأداء لتنفيذ الخطط الخاصة بكل قطاع في الأوقات الزمنية المحددة خاصة خطط رصف وصيانة ومعالجة الطرق.

كما شدد على حصر أصول الدولة غير المستغلة، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد داخل نطاق المحافظة، كعقود الإيجار وحق الانتفاع وتشغيل بعض المشروعات، والتشديد على انتظام سداد مستحقات الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار العمل على تعظيم موارد الدولة وزيادة موارد المحافظة، مؤكدًا على ضرورة تحصيل كافة الإيرادات لدي الغير من الأصول المملوكة للدولة لاستخدامها فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم على أهمية الانتهاء من إجراءات التقنين الخاصة بأراضي أملاك الدولة فى أقرب وقتٍ ممكن، وأصدر توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن بالتعاون مع إدارة أملاك الدولة، لسرعة إنهاء إجراءات عقود التقنين، للحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين فى التقنين، بما يتوافق مع الإجراءات التى أقرتها الدولة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى أداء الأعمال المنوطة بهم.

وكلف محافظ الفيوم، مدير عام التخطيط العمراني، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لتوعية المواطنين بأهمية التصالح وإجراءاته ومواعيده، وتشكيل اللجان الخاصة بحصر كافة المباني وتقييمها والبت فى الطلبات المقدمة، حتى يتم الانتهاء من جميع الطلبات خلال فى الفترة الزمنية المقررة.

 وشدد المحافظ على توفير لافتة موضحًا بها الأوراق المطلوبة لإجراءات التصالح والترخيص بدواوين الوحدات المحلية والمواقع المنوط بها هذا الشأن تيسيرًا على المواطنين.

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المزيد عن: محافظ الفيوم اللواء عصام سعد القضايا الخدمية والتنموية اخبار محافظ الفيوم
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