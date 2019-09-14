تعرف على استعدادات مياه الإسماعيلية لفصل الشتاء

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة عن استمرار أعمال الملس والتطهير بكافة قطاعات الشركة استعدادا لموسم الشتاء.





كما تابع سير العمل بكل من محطات ميدان بورسعيد ومصطفى كامل بمدينة الإسماعيلية، مشيرًا إلى تكثيف العمل بمنطقة شارع المنصورة بعرايشيىة مصر نطاق حى ثان الإسماعيلية لتطهير الفرعات المؤدية للخط الرئيسي الواصل لمحطة بورسعيد بتواجد أحمد صالح رئيس الشبكات وبالتنسيق مع اللواء أحمد شعيب رئيس حي ثان لرفع المخلفات والرواسب التى يتم استخراجها من الشبكة أول بأول لعدم إعاقة المارة والسيارات.





استخراج إطار سيارة وطوب في شبكات الصرف الصحي





وأضاف عبد الحميد، أنه تلاحظ أثناء التطهير استخراج إطار سيارة وطوب بناء ومخلفات صلبة، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء الزيوت التى تتسبب فى سد الشبكات وتراكم المياه وعدم استيعاب التصرفات فى أوقات الذروة فى العطلات والأعياد.





تطهير منطقة سوق الجمعة في الإسماعيلية





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه القناة، إعمال الملس والتطهير فى منطقة سوق الجمعة، دائرة ثان الإسماعيلية، بتطهير الفرعات المؤدية الى الخط الرئيسى استكمالا للأعمال المنتهية من ميدان الفردوس وحتى شوارع الثلاثينى، ودمنهور والقليوبية، مشيرًا إلى أنه رغم صعوبة العمل لتواجد الباعة حول سوق الجمعة دائرة ثان الإسماعيلية إلا أن الأعمال تواصلت من أجل تطهير الشبكة فى هذه المناطق بأشراف أحمد صالح رئيس الشبكات مياه القناة، ويأتي تطهير تلك المنطقة لتقليل ظهور الطفوحات بها وذلك نظرا لكثافة السكانية بها.





المتابعة اليومية لأعمال الشبكات





وأضاف أن ذلك يأتي فى إطار حرص رئيس شركة مياه القناة على المتابعة اليومية لأعمال الشبكات وفرق الطوارئ والخط الساخن 125 ومن جانب آخر تم تطهير نهاية الخط بمنطقة صيدع بفايد المتواجد داخل أراضي المواطنين وبين الزراعات ويصعب دخول سيارة التسليك اليه حيث تم إنشائه منذ ١٠ سنوات وقبل أنشاء الشركة.





إجراءات قانونية فورية لمخلفات الحظائر الي خط الصرف الصحي





وأفاد منع بعض المواطنين إفراد الشبكة من الدخول الي الأراضي لتسليك الخط بشكل يدوي وصرف مياه الحظائر علي الصرف الصحي مما يؤدي إلي تراكم فضلات المواشي داخل البيارات، في عدد من المناطق الريفية، وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين الذين يقومون بصرف مخلفات الحظائر إلي خط الصرف الصحي العمومي، وذلك تحت إشراف المهندس عادل العمدة نائب رئيس منطقة فايد.





أصلاح كسر واستبدال خط مياه القصاصين الرئيسي





وكان اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة، أعلن انه تم الانتهاء من إعمال أصلاح كسر واستبدال خط 24 بوصة بمدينة القصاصين بر أيمن حتى المحسمة الجديدة ويخدم الخط مناطق البعالوه، والشروق والوادي الأخضر، والمحسمة القديمة، والجديدة والجزيرة الخضراء، ووادي الملاك وبحري التل الكبير لسرعة عودة مياه الشرب للمناطق التي تأثرت بسبب تلك الأعمال.





استمرار القضاء علي طفح الصرف الصحي





وأوضح، أن أعمال تطهير الشبكات بوسط مدينة الإسماعيلية مستمرة للقضاء علي الطفوحات التي تظهر ببعض المناطق بسبب الضغوط علي الشبكات وخاصة في المناطق المنخفضة، بالإضافة الي الارتفاع السكاتي من وراء بناء الأبراج السكنية الشاهقة وخاصة في منطقة نادي النخيل والاسماعيلي الاجتماعي الجديد بنطاق حى ثالث.





وصول مياه الشرب لكافة المناطق المحرومة





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه في إطار الجهود المكثفة لتقنين أوضاع المخالفين والاستفادة القصوى من المياه المنتجة وتفعيل عدم إهدارها ووصول المياه لكافة العزب والنجوع والمناطق المحرومة من مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف، وانه يتابع بصفه شخصية مطالب المواطنين من مياه الشرب.



