للعام السادس.. انطلاق أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر (صور)

شهدت مدينة الطود، بجنوب الأقصر، اليوم السبت، إقامة أسبوع الشباب المصري الألماني، للعام السادس على التوالي بالمدينة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.





وحضر انطلاق فعاليات الأسبوع المصري الألماني، الذي أقيم بمركز شباب الحسينات، بمدينة الطود، زونكي سيمون وحرمه القائم بأعمال سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة، والعميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، وحفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، الكيس هاييم منسق زيارة معهد كالرجي منسيوم ميونخ.





وبدأت فعاليات الأسبوع " المصري الألماني " بحفل ملتقي ترحيب، والذي رحب فيه رئيس مجلس الإدارة جلال محمد جلال بالحضور، كما ألقى رئيس مجلس المدينة كلمة ترحيبية بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، والشباب الألماني الذي حرص على زيارة قرنائهم من الشباب المصري في محافظة الأقصر، لتبادل الحوار والثقافات بين شباب البلدين.





كما قام الوفد الألماني من الشباب وأبناء الأقصر، بزراعة ٥٠٠ شجرة بملعب مركز شباب الحسينات وطريق المساكن، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.





ومن جانب آخر، عقدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات المعادلة لطلاب التربية والتعليم المُتقدمين للالتحاق بالصفوف المناظرة للمرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف.





وجاء الامتحان في مادة الثقافة الإسلامية واللغة العربية تحريريا والقرآن الكريم شفويا وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.





أكد أحمد على أحمد مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الأقصر الأزهرية على أن الاختبارات للطلاب تمت في جو اتسم بالهدوء والراحة النفسية وتم التصحيح فور الانتهاء من الامتحان بدقة وسرعة ولعدم إهدار الوقت تم تسليم نتيجة القبول للناجحين مباشرة وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.





ورافق مدير إدارة الامتحانات، إيمان أحمد كمال مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة ومحمد السعدي مدير إدارة الأقصر.



