ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

للعام السادس.. انطلاق أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر (صور)

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:05 م
Advertisements
للعام السادس.. انطلاق أسبوع الشباب المصري الألماني بالأقصر (صور)
صورة من الحدث
Advertisements
طباعة
طاهر الحساني
 
Advertisements
شهدت مدينة الطود، بجنوب الأقصر، اليوم السبت، إقامة أسبوع الشباب المصري الألماني، للعام السادس على التوالي بالمدينة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وحضر انطلاق فعاليات الأسبوع المصري الألماني، الذي أقيم بمركز شباب الحسينات، بمدينة الطود، زونكي سيمون وحرمه القائم بأعمال سفير الجمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة، والعميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مركز ومدينة الطود، وحفني بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، الكيس هاييم منسق زيارة معهد كالرجي منسيوم ميونخ.

وبدأت فعاليات الأسبوع " المصري الألماني " بحفل ملتقي ترحيب، والذي رحب فيه رئيس مجلس الإدارة جلال محمد جلال بالحضور، كما ألقى رئيس مجلس المدينة كلمة ترحيبية بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، والشباب الألماني الذي حرص على زيارة قرنائهم من الشباب المصري في محافظة الأقصر، لتبادل الحوار والثقافات بين شباب البلدين.

كما قام الوفد الألماني من الشباب وأبناء الأقصر، بزراعة ٥٠٠ شجرة بملعب مركز شباب الحسينات وطريق المساكن، وذلك في إطار التعاون المثمر بين البلدين.

ومن جانب آخر، عقدت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات المعادلة لطلاب التربية والتعليم المُتقدمين للالتحاق بالصفوف المناظرة للمرحلة الإعدادية بالأزهر الشريف.

وجاء الامتحان في مادة الثقافة الإسلامية واللغة العربية تحريريا والقرآن الكريم شفويا وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

أكد أحمد على أحمد مدير إدارة الامتحانات بمنطقة الأقصر الأزهرية على أن الاختبارات للطلاب تمت في جو اتسم بالهدوء والراحة النفسية وتم التصحيح فور الانتهاء من الامتحان بدقة وسرعة ولعدم إهدار الوقت تم تسليم نتيجة القبول للناجحين مباشرة وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.

ورافق مدير إدارة الامتحانات، إيمان أحمد كمال مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة ومحمد السعدي مدير إدارة الأقصر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
0
x
17:50
0
الفيحاء
أبها
0
x
17:50
0
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
17:30
0
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
0
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
4
x
16:00
0
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
2
x
16:00
5
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
4
x
15:30
0
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
0
x
18:00
0
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
0
x
17:00
0
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر