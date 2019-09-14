مصر vs حروب الجيل الرابع .. كيف ننتصر عليها؟

في ظل معركة الدولة المصرية ضد حروب الجيل الرابع، فهناك شائعات وأكاذيب مغرضة تثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا خصصت الجلسة الثانية من المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، ليؤكد الخبراء بأن مصر ستنتصر في تلك الحروب، بتنوير عقول الشباب بتصحيح المفاهيم المغلوطة.

مناقشات حول حروب الجيل الرابع

تزامنًا مع كثرة الشائعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصصت الجلسة الثانية، ضمن جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع".

وتناولت الجلسة، دور السوشيال ميديا في تزييف الوعى بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعى الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليًا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءً من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وبعد تداول الشائعات والأكاذيب المغرضة، ضد الدولة المصرية، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن حالة التشكيك الفكري بدأت منذ فترة كبيرة من قبل السوشيال ميديا وأصبحت جزءً من التركيبة النفسية.

الأمر يتعلق بالخطاب الديني

وحول انتصار مصر في معركتها ضد حروب الجيل الرابع، يقول هشام النجار الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الأمر يتعلق بالتجديد الفعلي والعملي للخطاب الديني وبتنوير عقول الشباب بتصحيح المفاهيم الخاطئة حتى لا يقعوا في براثن قوى وجماعات تخلط الدين بالسياسة وتتخذ من الدين مطية لتحقيق أهدافها وهي في النهاية تخدم أهداف القوى الاستعمارية الجديدة التي توظف تلك الجماعات بشكل رئيسي في مشاريعها الاستعمارية سواء قوى دولية أو اقليمية.

توظيف الإعلام

وأضاف "النجار"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أنه لا بد من تبصير عامة الناس بالحقائق وبطبيعة التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة العربية من تفكيك لجيوش وإعادة تقسيم وتوزيع لتركة ثرواتها وأراضيها خاصة تلك التي ترتكز بها مصادر الطاقة والغنية بالثروات وذات الموقع الاستراتيجي الحيوي.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، ضرورة العمل على توظيف الإعلام والصحف والمواقع في مناقشة كل القضايا المتعلقة بهذا الملف سواء فكرية أو سياسية أو ثقافية أو دينية وتكثيف دورات وبرامج الوعي الشعبي من خلال خطة مشتركة بين وزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة.

استراتيجية شاملة لمجابهة الشائعات

واتفق معه الباحث السياسي أحمد العناني، قائلًا؛ إن مصر ستنتصر في النهاية على حروب الجيل الرابع والشائعات المثارة بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن وضع خطة لكيفية انتصار مصر في معركتها ضد حروب الجيل الرابع، أوضح "العناني"، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن سرعة الرد من خلال المؤسسات وتوضيح الحقائق، وعمل استراتيجية شاملة لمجابهة الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي، ضمن أبرز الحلول لمعالجة الأمر.

وتتضمن أجندة المؤتمر الوطني الثامن للشباب لذي انعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات؛ الأولى "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، وستكون محاور النقاش الأساسية فيها هي دور السوشيال ميديا في تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزء من حروب الجيل الرابع، بالإضافة إلى طرح تساؤل عن كيفية تحول السوشيال ميديا إلى الإعلام البديل.

وتختتم فعاليات المؤتمر بجلسة "اسأل الرئيس" وهي من أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل و التأثير، والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.