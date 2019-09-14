يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف الاهلي YALLA AHLY

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مباراة الاهلي وكانو سبورت بث مباشر الآن، وسيرتدي لاعبي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض بعد الاتفاق الذي تم بين الفريقين، فيما يخوض المنافس التيشيرت الأسود، وسيدير اللقاء تحكيمياً أحمد توري حكم ساحة ويعاونه كلاً من ممادي تيري وصديقي سي دي بي، والحكم الرابع سيكون جاكوب كامارا.





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