وزير قطاع الأعمال: تخصيص 21 مليار جنيه لتطوير صناعة الغزل والنسيج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الوزارة تنفذ خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمصر بالشركات التابعة للوزارة بتكلفة تصل إلى نحو 21 مليار جنيه.

وأضاف "توفيق" خلال تصريحات صحفية على هامش زيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، أن الخطة تستهدف توريد أحدث الماكينات والمعدات من كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الغزل والنسيج إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب وتأهيل العاملين.





وأستطرد "توفيق" ان الخطة لا تسهدف الاستغناء عن المكاينات القديمة، وسيتم الاحتفاظ ببعض الماكينات القابلة للتشغيل مع رفع كفاءتها، إلى جانب توريد 800 ألف مردن بأحدث التقنيات الأوروبية، مع تدريب العاملين على الماكينات الحديثة من خلال استشاري التطوير وموردي الماكينات، مع تحديد 3 مراكز للتصدير في غزل المحلة وكفر الدوار والدلتا، مع تحقيق التخصص في نشاط الشركات، ورفع جودة المنتجات وتحسين أساليب البيع والتسويق.

"توفيق" : إنشاء أكبر مصنع للغزل بالمحلة

وأكد "توفيق" على أن تطوير شركة غزل المحلة يمثل جزءا رئيسيا في عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء اكبر مصنع للغزل في العالم على قطعة أرض داخل الشركة يضم 182 ألف مردن لإنتاج الغزول.

و نفي "توفيق " أن يوجد أي توجة لدي الوزارة في بيع أي جزء من أراضي النادي، وأن الشركة ستظل مالكة لكل الأصول، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن قبل التنسيق مع الشركة والعاملين، وإنما تم طرح التصور على وزارة الشباب والرياضة والتي أكدت قابلية تنفيذه

تأسيس شركة مساهمة لاستغلال الأسم التجاري لنادي غزل المحلة

واستعرض "توفيق" التصور الخاص بتطوير نادي غزل المحلة بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل الاحتفاظ بنادي العاملين بنشاطه الاجتماعي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم دون زيادة الرسوم والاشتراكات الحالية، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومخصص لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.





. كما يتضمن التصور المقترح تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا ولإضافة أعضاء جدد حوالي 10 آلاف عضوية جديدة وذلك من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد، ويحصل النادي على ترخيص للاشتراك في الاتحادات الرياضية المختلفة حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطوير النادي وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدا عن شركة غزل المحلة.





وبشان فريق الكرة، شدد السيد الوزير على أنه لا نية مطلقا لبيع النادي، وإنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" والاستاد وملعب للتدريب لمدة 15 عاما ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة في شركة كرة القدم، على أن يتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل ولديه رؤية مستقبلية وسابقة خبرة وملاءة مالية، لضخ استثمارات تكفي لتطوير الفريق الأول والصعود به للدوري الممتاز والمنافسة في مختلف البطولات، وكذلك عمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة 5 إلى 6 سنوات.