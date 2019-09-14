شاهد.. فيديو يثير فزع السعوديين والسلطات تتحرك
السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:56 م
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الفجر - متابعات
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تفاعلت، اليوم السبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية مع مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل، يظهر فيه رجل يحمل رضيعاً ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء، وسط صرخات الطفل، بينما يلتقط آخر المسدس ويضعه بعد إفراغه من الطلقات في فم الرضيع.
ووجه المتحدث الرسمي لوزارة العمل، النداء لمن يعرف أي تفاصيل عن هذا الموضوع بالتواصل مع مركز بلاغات العنف الأسري أو الاتصال بالرقم 1919.
وكانت قد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رجل يحمل طفلا رضيعا ويطلق الرصاص من مسدس في الهواء وسط بكاء الطفل، فيما يقوم رجل آخر بوضع فوهة المسدس بفم الطفل وهو يضحك.
وأثار المقطع موجة استنكار كبيرة في صفحات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بفرض عقوبات على الشخصين الذين ظهرا في الفيديو.
وقال موقع العربية، أن النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أصدر أمر قبض وإحضار بحق شخص تم رصده من وحدة الرصد بالنيابة العامة ظهر في مقطع الفيديو.
وأشارت النيابة أن هذه "السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر". كما وجه النائب العام باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
قوانين حمل السلاح في السعودية
تمنع القوانين المحلية في السعودية أي شخص من حمل واستخدام السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له، وتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على "كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".
ماهذا الذي يحدث في مجتمعنا في الأعوام الأخيرة مع موضة الاسلحة؟— فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ١٤ سبتمبر ٢٠١٩
وأغلبها أسلحة تركية رخيصة يبيعونها في تويتر علناً لذلك تجدها بأيدي مراهقين وسفهاء وقبل أيام سفيه يعطي طفل سلاح فتذهب بذلك روح شاب رحمه الله .. وهذا المنظر وترويع رضيع عمره أيام.
مشاهد مخزية ومؤلمة وبعضها مبكي! pic.twitter.com/V1Vf5aIO5w
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