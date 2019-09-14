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عاجل.. مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:58 م
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عاجل.. مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو بالسعودية
الخارجية المصرية - أرشيفية
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الفجر
 
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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة صباح اليوم. 

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٤ سبتمبر الجاري، على تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا توضح فيه تفاصيل الحريق الذي اندلع بشركة أرامكو بالمملكة. 

وقال المتحدث الأمني بالوزارة، إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

وأضاف: أنه تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، قد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

كانت أعلنت وسائل الإعلام السعودية، عن السيطرة على حريق بمعمل أرامكو للنفط في بقيق.

وقالت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مراسلها: إنه تم السيطرة على حريق بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سبب اندلاعه.

وأضاف مراسل قناة "العربية": الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.

وأرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق وصفوها بالانفجارات قبل أن تعلن وزارة الداخلية السعودية تفاصيل ما جرى.

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