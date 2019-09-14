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النائب العام السعودي يوجه بالقبض على مطلق النار معرضاً حياة رضيع للخطر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:36 م
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النائب العام السعودي يوجه بالقبض على مطلق النار معرضاً حياة رضيع للخطر
النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب
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الفجر السعودي
 
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قرر النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، القبض على مطلق النار معرضاً حياة رضيع للخطر.


ورصدت وحدة الرصد بالنيابة العامة لمقطع مصور تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص وهو يحمل طفل رضيع ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل.


وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة وانتهاك واضح لنظام حماية الطفل، ونظام الأسلحة والذخائر ، ووجه معاليه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.


وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طالبت أي شخص لديه معلومات عن صاحب الفيديو بالتواصل معها.


وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نرجو من لديه معلومات عن هذه الحالة المتداولة؛ التواصل مع مركز بلاغات العنف.



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