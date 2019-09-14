أزمات في نايل سبورت والعاملين يطالبون بتدخل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

البدايه كانت فى استقطاب شركه برزنتيشن لبعض العاملين بالقناة واعطائهم مكافآت ورواتب وهدايا ومميزات خارج نطاق ما يتقاضونه عن نفس العمل من التليفزيون حتى يضمنون استقطابهم وولائهم لها و تنفيذ مخططاتهم بالدفع بعناصر من خارج المبنى و غير مصرح لهم بالموافقات الأمنية والإجازات الفنية بالظهور على شاشة التليفزيون المصرى فى الوقت الذى يتم فيه استبعاد أبناء القناة و التليفزيون المصرى الذين تحملوا عناء ما وصلت إليه القناة حتى أصبحت نايل سبورت الكعكة التى تدر دخلا كبير للقناة والتليفزيون المصري .

البدايه كانت فى استقطاب شركه برزنتيشن لبعض العاملين بالقناة واعطائهم مكافآت ورواتب وهدايا ومميزات خارج نطاق ما يتقاضونه عن نفس العمل من التليفزيون حتى يضمنون استقطابهم وولائهم لها و تنفيذ مخططاتهم بالدفع بعناصر من خارج المبنى و غير مصرح لهم بالموافقات الأمنية والإجازات الفنية بالظهور على شاشة التليفزيون المصرى فى الوقت الذى يتم فيه استبعاد أبناء القناة و التليفزيون المصرى الذين تحملوا عناء ما وصلت إليه القناة حتى أصبحت نايل سبورت الكعكة التى تدر دخلا كبير للقناة والتليفزيون المصري .