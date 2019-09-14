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أزمات في نايل سبورت والعاملين يطالبون بتدخل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:40 م
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أزمات في نايل سبورت والعاملين يطالبون بتدخل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
نايل سبورت
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تشهد قناة نايل سبورت غليان وانقسام لم يسبق له مثيل و تدخل بعض العاملين الذين لا يملكون القرارارت فى شؤون القناة حسب أهوائهم الخاصة و مصالح جهات خارج القناة و التي تهدف الى تفريغ القناة من أبنائها المميزين على حساب بعض الذين ينتمون للشركة من خارج القناة و فرضهم على شاشتها رغم عدم اجازتهم لذلك .

كل ذلك يحدث على مرأى و مسمع من السيد رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة و المشرف على القناه الأستاذ أسامه البهنسى
البدايه كانت فى استقطاب شركه برزنتيشن لبعض العاملين بالقناة واعطائهم مكافآت ورواتب وهدايا ومميزات خارج نطاق ما يتقاضونه عن نفس العمل من التليفزيون حتى يضمنون استقطابهم وولائهم لها و تنفيذ مخططاتهم بالدفع بعناصر من خارج المبنى و غير مصرح لهم بالموافقات الأمنية والإجازات الفنية بالظهور على شاشة التليفزيون المصرى فى الوقت الذى يتم فيه استبعاد أبناء القناة و التليفزيون المصرى الذين تحملوا عناء ما وصلت إليه القناة حتى أصبحت نايل سبورت الكعكة التى تدر دخلا كبير للقناة والتليفزيون المصري .

وتعمد المخرج وائل همام و بكل كفاءة تنفيذ هذا المخطط و افتعل مشكلة مع كبير وعميد المراسلين المصريين و العرب حسن توفيق الذي يشرف على المراسلين لأكثر من عشر سنوات دون مشكلة واحدة وبمساعدة الشركة تمكن من الحصول على جدول المراسلين الذي لا يعلم عن طبيعته شيىء سوى إبعاد توفيق الذى كان حريصا كل الحرص على مصلحة زملائه من أبناء نايل سبورت والتليفزيون المصري و بعد شكوى توفيق لم يجد استجابه فضل الابتعاد حفاظا على تاريخه واستغل همام الفرصة و قام بالدفع بأكثر عناصر من خارج القناة و التليفزيون المصري لصالح الشركة الراعية وظل الوضع يسوء و يزداد تضرر الزملاء العاملين بنايل سبورت على حساب مطاريد القنوات الخاصة التى تريد الشركة الدفع بهم على حساب أبناء نايل سبورت وازدادت الشكاوى والاعتراضات و التساؤلات والتشككات فى تصرفات أبناء القناة الذين يعملون ضد أبنائها و ضد زملائهم لصالح الشركة الراعية الأمر الذي أكد لهم بعض الشائعات عن تقاضى هدايا و غيره لتمرير ما يحدث و هوما جعل المراسل وليد فرج يخرج عن شعوره يكتبها صراحه على جروب المراسلين بعد كل هذه التجاوزات و بعد أن باءت كل محاولات الاعتراض و الشكوى و الطلب من المشرف على القناة التدخل وإبعاد وائل همام عن جدول المراسلين و تصرفاته التى فاقت الحد بمساعدة الشركة و كتب المراسل وليد فرج عبارات غاضبة تجاه من وضع جدول المراسلين بعد إحساسه بالظلم والتعنت المتعمد .

لذلك يناشد الزملاء فى نايل سبورت السيد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التدخل السريع لإطفاء نار الفتنة فى نايل سبورت وإبعاد المخرج وائل همام عن جدول المراسلين ومراقبة مطاريد القنوات الخاصة الذين لايجوز لهم الظهور على شاشة التليفزيون المصري ومحاسبة كل من حصل على رواتب وهدايا و منح من الشركة الراعية على نفس العمل الذى يحصل على أجره من نايل سبورت حتى يمرر ويبيع زملائه لصالح ما تدفع بهم الشركة الراعية من أشخاص وحتى يضمن بقائه لدى الشركه والحفاظ على ما يحصل عليه من مكتسبات على حساب زملائه والتليفزيون المصري .

 

تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019

يمكنكم  ضبط  تردد تردد قناة النيل للرياضة الأرضية 2019 الجديد على قمر النايل سات مجانًا من خلال الرموز المذكورة في الجدول التالي:

 القمر الصناعي الترددالاستقطاب معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز 
النايل سات   11842أفقي H3/427500 
النايل سات 11843أفقي H3/427500 

برامج قناة النايل للرياضة Nile Sport

تعرض على شاشة قناة النايل للرياضة مجموعة من البرامج الشيقة المتميزة في مضمونها ومنها:

  • برنامج نايل كورة.
  • برنامج ستاد النيل.
  • برنامج راية وصفارة.
  • برنامج بيت الرياضة.
  • برنامج هي والرياضة.
  • برنامج أبطال التحدي.
  • برنامج صباح الرياضة.
  • برنامج الكرة الإفريقية.
  • برنامج رياضة On Line.
  • برنامج مصطلح رياضي.
  • برنامج الأسبوع في ساعة.
  • برنامج جولة في ملاعب العالم.
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