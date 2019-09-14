حوار مفتوح بجامعة الفيوم مع مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية (صور)

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نظمت جامعة الفيوم، حوارا مفتوحا بين الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وطلاب جامعة الفيوم في أولى فعاليات معسكر إعداد القادة الأول تحت شعار "الفيوم وطنية" وذلك صباح اليوم السبت ١٤/٩/٢٠١٩ بحضور والدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعدد من أساتذة الجامعة والعاملين والطلاب بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا لله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وقال الدكتور طايع عبد اللطيف، إن الدولة في الآونة الأخيرة تولى اهتماما كبيرا بالشباب بوصفهم قادة المستقبل، مشيرا إلى أن شباب الجامعات هم قاطرة التنمية الحقيقة لمصر مستقبلا.



وأوضح، أن ممارسة الأنشطة الطلابية تأتي علي درجة كبيرة من الأهمية في تشكيل وتثقيف الشباب وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة، مشيرًا إلى سمات القادة ودورهم في الحياة موجهًا الطلاب بالتحلي بصفات القيادة وحب الوطن والانتماء له.



وأكد الدكتور خالد عطاالله، على ضرورة التحلي بالاتزان بين التحصيل الدراسي وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.



ودعا، الطلاب لتجديد روح الانتماء للوطن وإظهار محافظة الفيوم بشكل مشرف بوصفها محافظة وطنية نافيًا كل الشائعات المنتشرة حولها مؤخرا.



وعلى هامش اللقاء تم الاستماع لتساؤلات الطلاب والرد عليها من قبل الحضور.



ومن الجدير بالذكر، أن المعسكر الأول لإعداد القادة تنظمة جامعة الفيوم تحت شعار " الفيوم وطنية " بمشاركة طلاب من أجل مصر وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي ومعهد إعداد القادة ويستمر حتى ١٧/٩/٢٠١٩ ويقام المعسكر بجامعة الفيوم وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم.

