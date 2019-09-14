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كورة لايف| مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر

السبت 14/سبتمبر/2019 - 04:29 م
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كورة لايف| مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر
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يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر Al Hilal vs Al Fayha من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف مساء اليوم 14 من سبتمبر فى منافسات الاسبوع الثالث من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث يلتقى فريق الهلال مع فريق الفيحاء ويستضيف اللقاء ستاد جامعة الملك سعود فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر
مشاهدة مباراة الهلال مع الفيحاء فى بث مباشر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة الخامسة واربعون دقيقة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة السادسة واربعون دقيقة مساء بالتوقيت فى السعودية.

بث مباشر عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم Al Hilal vs Al Fayha من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف.

دوري المحترفين السعودى – الجولة الثالثة
Al Hilal vs Al Fayha
مباراة الهلال مع الفيحاء
توقيت 17:40 فى القاهرة
توقيت 18:40 فى السعودية
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