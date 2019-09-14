انفجار اسطوانة بوتاجاز وإصابة مواطن في قنا

أصيب شخص في حريق هائل، اليوم السبت، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنزل في قرية كوم مجانين، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.





كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي قد تلقى إخطارًا، يفيد بنشوب حريق بمنزل، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، بمنزل في قرية كوم مجانين، بمركز أبوتشت.





وأسفر الحريق عن إصابة شخص، بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقله لمستشفى أبوتشت المركزي، تم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.





وفي سياق متصل، أصيب 4 أشخاص، إثر نشوب حريق شب فى إحد المقاهى الشعبية بالقرين، بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء جرير مصطفى جرير، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء إيهاب لمعى ابراهيم، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد نشوب حريق في مقهى شعبي بمركز ومدينة القرين إثر انفجار اسطوانة غاز ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق.

ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.





كما شنت مديرية التموين بالغربية حملات تموينية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومباحث التموين، أسفرت عن تحرير 66 مخالفة تموينية، ومصادرة 950 لتر سولار و124 أسطوانة بوتاجاز.





في مركز ومدينة كفر الزيات تم ضبط 950 لتر بنزين مدعم بمصنع مذيبات بويات "تنر"، بقرية قسطا، لمخالفته قانون تداول المنتجات البترولية.





وبمركز ومدينة المحلة الكبرى، تم تحرير 8 مخالفات وضبط 14 أسطوانة بوتاجاز بمستودعات الغاز، بقرى (العثمانية - ميت السراج - العايدية – ميت الليث – ومحلة حسن – سكة قطور)، لعدم مزاولة النشاط وعدم الإعلان عن الأسعار.





وضبطت الحملة طني أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمحل بقرية نمرة البصل.





وبمركز السنطة تم تحرير 3 مخالفات ضبط 14 أسطوانة بوتاجاز منزلي قبل البيع بأزيد من السعر الرسمي، عرض سلع مجهولة المصدر عباره عن 18 كيلو لحوم مجمدة بقرية شبراقاص، وضبط 20 أسطوانة بوتاجاز بقصد بيعها بالسوق السوداء في قرية سحيم.





وبمركز قطور حررت مخالفتين بقرى كفر النعناعي ودماط، لبيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 10 أسطوانات.





وتم ضبط مخالفتان بمركز ومدينة بسيون، إحداهما بقرية كفر سالم لعدم الإعلان عن سعر أسطوانة البوتاجاز والأخرى ضبط موزع أسطوانات بوتاجاز معتمد بمدينة بسيون، أثناء بيعه أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمى.





كما حررت 7 محاضر بمركز ومدينة طنطا، بقرى: (ميت السودان – حصة شبشير – منشأة الجنيدى- برما - الرجدية – شقرف)، وذلك لعدم مزاولة أنشطة بمستودعات الغاز وتجميع أسطوانات بوتاجاز، حيث تم ضبط 70 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء.



