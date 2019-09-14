الكويت تدين بشدة الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة ارامكو السعودية

‏اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجومين اللذين طالا صباح اليوم السبت منشأتين تابعتين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجره خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة واديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.





وأوضح المصدر، وفقاً لصحف محلية، بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة و إمدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي يبدل جهودا مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.





وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها واختتم المصدر تصريحه بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.



كانت قد أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا توضح فيه تفاصيل حريق اندلع بشركة أرامكو بالمملكة، صباح اليوم، حيث قال المتحدث الأمني بالوزارة، إنه "عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون".

وأضاف: أنه تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، قد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وكانت أعلنت وسائل الإعلام السعودية، عن السيطرة على حريق بمعمل أرامكو للنفط في بقيق.

وقالت قناة "الحدث" السعودية نقلا عن مراسلها: إنه تم السيطرة على حريق بمعمل أرامكو في بقيق ولم يعرف سبب اندلاعه.

وأضاف مراسل قناة "العربية": الجهات الرسمية السعودية ستصدر لاحقا بيانا رسميا حول حريق بقيق وأسبابه.

وأرامكو العربية السعودية اختصارا لشركة الزيت العربية الأمريكية هي شركة سعودية وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وهي شركة عالمية متكاملة تم تأميمها عام 1988م، يقع مقرها الرئيسي في الظهران.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق وصفوها بالانفجارات قبل أن تعلن وزارة الداخلية السعودية تفاصيل ما جرى.



