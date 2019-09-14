الغنوشي يطلق حملته الانتخابية من عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة

شارك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد منتصف ليلة البارحة في انطلاق الحملة الانتخابية لقائمة تونس 1 في كلّ من سيدي حسين و الحرايرية والزهور والسيجومي و المدينة وسيدي البشير و الكبارية و باب البحر و باب سويقة.

ووفق ما أعلنت عنه صفحة الغنوشي الرسمية على الفايسبوك، فان الغنوشي كان مرفوقا بعدد من أعضاء قائمةته الانتخابية على غرار النائبة يمينة الزغلامي بأريانة وأيضا بأعضاء من الحركة منهم عضو المكتب السياسي رفيق عبد السلام.

جدير بالذكر أنه تم منذ منتصف ليلة البارحة الانطلاق في الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية بالتزامن مع الدخول في الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.