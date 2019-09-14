ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:30 م
Advertisements
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل
صلاح وفيرمينيو
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements
نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الأول والثاني لصالح فريق ليفربول في المباراة، بينما اختتم محمد صلاح أهداف المباراة بالهدف الثالث للريدز، واحرز ويليامز هدف نيوكاسل الوحيد في اللقاء.


ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من 5 جولات خاضها الفريق بالبطولة، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.


ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- ليفربول 15 نقطة.
2- مانشستر سيتي 10 نقاط.
3- ليستر سيتي 8 نقاط.
4- كريستال بالاس 7 نقاط.
5- أرسنال 7 نقاط.
6-إيفرتون 7 نقاط.
7- ويست هام 7 نقاط.
8- مانشستر يونايتد 5 نقاط.
9- توتنهام هوتسبير 5 نقاط.
10- شيفيلد يونايتد 5 نقاط.
11- تشيلسي 5 نقاط.
12- بيرنلي 4 نقاط.
13- برايتون 4 نقاط.
14- ساوثهامبتون 4 نقاط.
15- بورنموث 4 نقاط.
16- نيوكاسل يونايتد 4 نقاط.
17- ولفرهامبتون 3 نقاط.
18- نوريتش سيتي 3 نقاط.
19- أستون فيلا 3 نقاط.
20- واتفورد نقطة واحدة.


يذكر أن فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع فريق ليفربول والذي حصد أيضاً لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، ويسعى السيتي للحفاظ على لقبه الذي حققه خلال آخر موسمين.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بطولة الدوري الممتاز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر