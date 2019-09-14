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عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:20 م
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عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور
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عروض كارفور 

 تقدم سلاسل محلات كارفور العديد من العروض والخصومات على العديد من المنتجات والسلع التى تهم المواطنين والتى تختص باقتراب الموسم الدراسي الجديد  وتتضمن هذه العروض العديد من العروض على الشنط المدرسية  واللانش بوكس والافلام والكشاكيل وننشر من خلال التقرير الاتى اخر تحديث لكتالوج عروض كارفور وجاءت الاسعار على النحو التالي:

عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019

عروض سلاسل محلات كارفور 
يقدم كارفور هايبر ماركت مجموعة من العروض الهامة التى تساعد المواطن في الحصول على احتياجاته  وشملت هذه العروض شنط المدارس والأدوات المكتبية من اقلام وكراسات وكشاكيل وكراسات رسم والوان بمناسبة العودة إلى المدارس، ومن أهم تلك العروض شنط مدرسية تبدأ من سعر 100 جنيه ولانش بوكس من سعر 8 جنيهات، ومقلمة بداية من سعر 18 جنيه، وسعر ألوان المياه بداية من 30 جنيه، وغيرها من العروض نستعرضها فيمايلي.

كوبون خصم كارفور وكيفية الحصول عليها 
تطرح سلاسل محلات كارفور كوبونات خصم للعملاء على كافة المشتريات والتى من المقرر انتهائها اليوم 12 سبتمبر وذلك بمناسبة العودة إلى المدارس وتتراوح كوباونات الخصم من 50 الي 200 جنيه بحسب قيمة مشتريات ولكن هذه الكوبونات متاح فقط لعمليات الشراء التى تتم اونلاين وذلك لترويح لتطبيق ماى كلوب التى طرحه كافور خلال الفترة الأخيرة، وتم الاستفادة من كوبون الخصم من خلال وضع الرمز الترويجي الخاص بالعرض على التطبيق بعد تنزيله واختيار المنتجات كما يتيح كارفور توصيل كافة المشتريات مجانا لفترة محدودة.   اكواد كوبون خصم كارفور ويقوم المشتري بادخل كود EG50 للحصول على خصم بقيمة 50 جنيه على مشتريات بقيمة من 300 جنيه إلى 499 جنيه، وإدخال رمز EG100 للحصول على خصم 100 جنيه على مشتريات بقيمة من 500 إلى 999 جنيه، وادخال رمز EG200 للحصول على خصم بقيمة 200 جنيه من قيمة مشترياتك بأكثر من 1000 جنيه.


عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019
عروض كارفور مصر شهر سبتمبر 2019

 تطبيق ماى كلوب و الشراء الالكترونى 
 تتيح سلاسل محلات كارفور تطبيق ماى كلوب الذي من خلاله يتم تجميع نقاط  يمكن من خلالها شراء منتجات مختلفة فضلًا عن مكانيه الشراء الالكترونى عبر موقعه الرسمى على الانترنت مع إمكانية التوصيل غلى المنزل والدفع من خلال الفيزا وذلك لمزيد من الراحة وتوفير الوقت.
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