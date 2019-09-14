مرور الشرقية يضبط 17 سائق للاشتباه في قيادتهم السيارات تحت تأثير المخدرات

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شنت الإدارة العامة للمرور التابعة لمديرية أمن الشرقية اليوم السبت، بإشراف العميد رضا فوزي، مدير الإدارة، حملة مرورية علي الطرق السريعة وداخل المدن لضبط المخالفات المرورية، وفحص عدد من السائقين لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر، وتم فحص 17 حالة تبين قيام سائق بتعاطي المخدر، وتم التحفظ عليه كما تم تحرير عدد من المخالفات المرورية.





حيث قامت الحملات التي أشرف عليها العميد رضا فوزي، مدير إدارة مرور الشرقية، بالتنسيق مع العقيد هيثم تهامي، رئيس مباحث مرور الشرقية، وشارك فيها النقيب أحمد جمال، بتوجيها من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، واللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية.



شنت الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وأجرت التحاليل الطبية لـ17 سائقا تبين إيجابية 1 منهم بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، ويدعي" محمد ج م س" 35 سنة " قائد السيارة رقم 271 ر ف ي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22999 جنح منيا القمح، وتم التحفظ عليه طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.





وعلى صعيدًا أخر لقي النقيب "محمد حامد شاكر" إبن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ومعاون مباحث رأس سدر، بمديرية أمن جنوب سيناء، مصرعه اليوم السبت، أثر حادث طريق، وتم التحفظ علي جثته بمشرحة مستشفي رأس سدر.

تلقي مدير أمن جنوب سيناء، إخطار من مستشفي رأس سدر، يفيد وصول " محمد حامد شاكر" 29 سنة معاون مباحث رأس سدر، للمستشفي جثة هامدة.

وتبين أثناء توجه النقيب "محمد حامد" لحضور فرقة تدريبة بالقاهرة، تعرض لحادث تصادم، أسفر عن وفاته، فيما وصلت والدته إلي المستشفي لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، ومن المقرر أن يتم تجهيز الجثمان لتشيع جنازته بمسقط رأسه بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

يذكر أن الضابط متزوج ولديه طفلتين، فيما عمت حالة من الحزن الشديد بين زملاءه من ضباط الشرطة فور علمهم بالخبر، وأثني الجميع علي أخلاقه الحسن وإجتهاده في عمله.





كما تمكن ضباط المباحث بمركز مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل شاب بطلق خرطوش، أثناء نقل عفش عروسة بقرية "الكتيبة" التابعة لمركز بلبيس، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بواسطة ضباط القسم لاخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من العميد عصام هلال، مركز بلبيس بوصول "أسامة.م.م"22 عامًا، مقيم قرية "الكتيبة" لمستشفي بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بخرطوش بالصدر والبطن.





وتبين من التحريات التي قام بها ضباط المباحث، أنه أثناء مشاركة المجني عليه في نقل عفش عروسة بالقرية، قام شخص يدعى"أمير.م.ح" 23 عامًا نجار مقيم بقرية كفر أيوب، بإطلاق أعيرة نارية، إبتهاجًا بنقل العفش، فأصابة المجني عليه عن طريق الخطأ، وتوفي في الحال.





وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح الناري، بندقية خرطوش، وجاري عرض المتهم علي النيابة العامة.





وجرى ضبط المتهم، والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

