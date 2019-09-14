تصفيات الشان 2020: المدرب الوطني يوجه الدعوة ل25 لاعبا استعدادا لمباراة ليبيا

يدخل المنتخب الوطني للاعبين المحليين ابتداء من يوم الاثنين في تربص تحضيري بالعاصمة استعدادا للقاء ليبيا المقرر يوم السبت 21 سبتمبر الجاري بالملعب الاولمبي برادس انطلاقا من الساعة السابعة والربع مساء وذلك في اطار ذهاب تصفيات بطولة امم افريقيا للمحليين لكرة القدم « الشان ».

وفي هذا الاطار، وجه المدرب الوطني المنذر الكبير الدعوة ل25 لاعبا وهم //

معز بن شريفية (الترجي الرياضي) وايمن دحمان (النادي الصفاقسي) وعاطف الدخيلي (النادي الافريقي) وغيث اليفرني وغازي عبد الرزاق (اتحاد بن قردان) وهاني عمامو (النادي الصفاقسي) ومالك بعيو (النجم الساحلي) وانيس البدري (الترجي الرياضي) وصدام بن عزيزة (النجم الساحلي) وفادي بن شوق (الترجي الرياضي) ومرتضى بن وناس وفراس بالعربي وزياد بو غطاس (النجم الساحلي) وفراس شوط (النادي الصفاقسي) وشمس الدين الذواذي (الترجي الرياضي) وحسام الحباسي (النادي البنزرتي) وحمزة الجلاصي (النادي الصفاقسي) والياس الجلاصي (الاتحاد المنستيري) ووجدي كشريدة (النجم الساحلي) واحمد خليل (النادي الافريقي) وطه ياسين الخنيسي (الترجي الرياضي) حمزة المثلوثي وعلاء المرزوقي ومحمد علي منصر (النادي الصفاقسي) ووجدي الساحلي (النادي الافريقي).