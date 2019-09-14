ترامب يؤكد مقتل حمزة بن لادن

بن لادن قُتل في عملية أمريكية بين أفغانستان وباكستان





مقتل حمزة بن لادن

قتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، في غارة جوية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام في الولايات المتحدة عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية.



ولا يعرف مكان ولا تاريخ موته. ولم يصدر أي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).



خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أجاب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على سؤال عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات فأجاب "هذا ما أفهمه" في تأكيد ضمني لخبر مقتل نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي ورد في مطلع شهر أغسطس.



وأضاف مارك إسبر خلال المقابلة: "ليست لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها".



وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلع أغسطس أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية. وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا. وكان ترامب قال للصحافيين "لا أريد التعليق".



وقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.



رسالة صوتية لبن لادن الابن

وكان بن لادن الابن، الذي يعتقد أنه كان في الـ30 من العمر، قد نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان أخرى.



مكافأة قيمتها مليون دولار

ورصدت الحكومة الأمريكية في شهر فبرايرمكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، الذي يُعتقد أنه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات أمريكية في باكستان في شهر مايو عام 2011.



ونشرت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة إن بي سي، وسي ان ان الأمريكية خبر "وفاة" حمزة نقلا عن مصادر في المخابرات الأمريكية لم تحددها.





من هو حمزة بن لادن حمزة بن أسامة بن محمد بن عوض بن لادن ويُعرف اختصارًا باسمِ حمزة بن لادن من مواليد 1989 ويُحتمل أنّه قُتل عام 2019 هو ابنُ زعيم تنظيم القاعدة الأبرز أسامة بن لادن الذي قُتل رفقةَ شقيقه خالد في غارةٍ عام 2011. بحلول 31 يوليو 2019. أفادت بعض التقارير الصحفيّة أن حمزة قد قُتل حيث زَعمت تلك المصادر أنها حصلت على معلومات من مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم ادعوا أنّ بن لادن قد قُتل خلال السنتين الأوليتين من حُكم إدارة ترامب مؤكدين في الوقتِ ذاته على أن الحكومة الأمريكية قد لعبت دورًا في عمليّة الاغتيال هذه دون توضيح الطريقة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حمزة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت.