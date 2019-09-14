محسن مرزوق يتنازل عن ترشحه للرئاسية لفائدة عبد الكريم الزبيدي

نشر المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، محسن مرزوق، مساء الجمعة، تدوينة ذكر فيها أنه عقد لقاء مع المترشح للاستحقاق الرئاسي، عبد الكريم الزبيدي، أعلمه خلاله ب"تنازله لفائدته" في انتخابات 15 سبتمبر، وذلك "خدمة للمصلحة الوطنية، وتجنبا لوقوع البلاد تحت سلطة قوى الشعبوية والتطرف التي تهدد وحدة الدولة واستمراريتها".

وأضاف مرزوق في هذه التدوينة، التي نشرها على حسابه الرسمي في "الفايسبوك"، أنه تم خلال اللقاء "الحديث عن ضرورة توحيد جهود كافة القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وكان سليم الرياحي، مرشح حركة الوطن الجديد للرئاسية، أعلن في وقت سابق ليلة الجمعة، عبر شريط فيديو من مقر إقامته بالخارج، عن انسحابه من سباق الرئاسية لفائدة الزبيدي.