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وزارة النقل تؤكد أن مؤسساتها تقف على نفس المسافة من جميع المترشحين للرئاسية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:20 م
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وزارة النقل تؤكد أن مؤسساتها تقف على نفس المسافة من جميع المترشحين للرئاسية
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محمد وليد الجموسي
 
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 أعلنت وزارة النقل في بلاغ لها مساء الجمعة أنه "خلافا لما ادعاه المترشح للانتخابات الرئاسية، السيد عبد الكريم الزبيدي، بخصوص رفض شركات النقل التابعة لها كراء حافلاتها لفائدته"، تم تمكين المترشح استنادا الى التراتيب المعمول بها، وبالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والسلط الجهوية بكل من ولايات المهدية وسوسة والمنستير والكاف وباجة، وفي اطار حملته الانتخابية بولاية المنستير، من كراء 47 حافلة تابعة للشركات الجهوية للنقل.
وجددت الوزارة التأكيد على "وقوف المؤسسات الراجعة لها بالنظر على نفس المسافة من كافة المترشحين"، مهيبة بهؤلاء "عدم الزج بها في حملاتهم الانتخابية، وتفادي مغالطة الراي العام بمعطيات لا تمت الى الواقع بصلة، وتتنافى والوثائق الرسمية التي بحوزتها".
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