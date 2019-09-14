ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فريق كولن : اختيار الياس السخيري افضل لاعب لشهر اوت

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:16 م
Advertisements
فريق كولن : اختيار الياس السخيري افضل لاعب لشهر اوت
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 افاد فريق كولن الالماني امس الجمعة عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن اختيار الدولي التونسي الياس السخيري كأفضل لاعب لشهر اوت .
وشارك متوسط الميدان الدولي التونسي في 3 مباريات الى حد الان مع فريقه "كولن" ضمن البطولة الالمانية لكرة القدم (بوندسليغا) وسجل هدفا حاسما امام فرايبورغ في الجولة الثالثة .
وكان السخيري (24 سنة) وقع في اخر شهر جويلية الماضي على عقد انضمامه لنادي "كولن" قادما من فريق "مونبليي" الفرنسي وذلك الى غاية 30 جوان 2023 وفق ما علن عنه النادي الالماني على صفحته الرسمية على شبكة الانترنات.
يذكر ان الياس السخيري الذي ولد في فرنسا (مدينة لونال القريبة من مونبيلي) خاض 133 مباراة في المواسم الاربعة الاخيرة سجل خلالها 6 اهداف.
كما شارك في 23 مقابلة بالوان المنتخب التونسي وساهم بقسط وافر في بلوغ نصف نهائي كاس امم افريقيا الاخيرة في مصر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر