فريق كولن : اختيار الياس السخيري افضل لاعب لشهر اوت

افاد فريق كولن الالماني امس الجمعة عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن اختيار الدولي التونسي الياس السخيري كأفضل لاعب لشهر اوت .

وشارك متوسط الميدان الدولي التونسي في 3 مباريات الى حد الان مع فريقه "كولن" ضمن البطولة الالمانية لكرة القدم (بوندسليغا) وسجل هدفا حاسما امام فرايبورغ في الجولة الثالثة .

وكان السخيري (24 سنة) وقع في اخر شهر جويلية الماضي على عقد انضمامه لنادي "كولن" قادما من فريق "مونبليي" الفرنسي وذلك الى غاية 30 جوان 2023 وفق ما علن عنه النادي الالماني على صفحته الرسمية على شبكة الانترنات.

يذكر ان الياس السخيري الذي ولد في فرنسا (مدينة لونال القريبة من مونبيلي) خاض 133 مباراة في المواسم الاربعة الاخيرة سجل خلالها 6 اهداف.

كما شارك في 23 مقابلة بالوان المنتخب التونسي وساهم بقسط وافر في بلوغ نصف نهائي كاس امم افريقيا الاخيرة في مصر.