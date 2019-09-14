مؤتمر الشباب| شاهد.. تعليق "السيسي" على لوحة سيارة برقم "باشا مصر" المنتشرة على السوشيال ميديا
السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:16 م
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هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حالة التشكيك موجودة في المجتمع المصري من قبل ظهور "السوشيال ميديا"، حيث بنيت حالة الشك في جزء من المجتمع المصري على مدار 50 عاما.
وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إلى أن هناك فئة من الناس تشكك في كل شيىء إلا في أنفسهم، مضيفا: "بقينا ميالين أن نجلد أنفسنا".
وعقب "السيسي"، على تداول فيديو لسيارة مكتوب على لوحتها المعدنية "باشا مصر"، قائلا: "الناس شايفة أن هما دول اللي واكلين البلد وأنهم مظلومين.. وده معناه أن لديهم إحساس بالتمييز، وهذا لن ينتهي إلا بالعدالة الحقيقية حتى لا يكون هناك فرصة لنمو هذا الشعور".
يذكر أن باب تلقي الأسئلة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تم غلقه أمس الجمعة 13 سبتمبر 2019.
ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي و1600 مشارك في النسخة الثامنة للمؤتمر الوطنى للشباب اليوم السبت ١٤ سبتمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تشتغل وتهم الشارع المصري، كما سيتضمن المؤتمر جلسة اسأل الرئيس، وسيجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأسئلة بكل شفافية ووضوح كما تعود المصريين على ذلك من الرئيس.
والمؤتمر يأتى في إطار اهتمام الرئيس بالاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وعرض كل القضايا المثارة بشكل شفافية ووضوح.
ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب على رأس أولوياته منذ توليه الحكم، ويعتبر الاستثمار في البشر وتنمية البشر من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في مصر.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستماع للشباب، من خلال مؤتمرات الشباب، والتي تعقد بصفة دورية، ولم تقتصر فقط على المؤتمرات الوطنية بل امتدت للمؤتمرات الإفريقية ومؤتمرات تجمع شباب العالم أيضًا.
كما يحرص الرئيس السيسي، على جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يستمع فيها إلى كافة الأسئلة الموجهة من الشباب ويجب عليها، كما أنه يوجه بضرورة تفعيل التوصيات التي تخرج عن المؤتمرات ويتابعها بنفسه.
وأشار "السيسي"، خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إلى أن هناك فئة من الناس تشكك في كل شيىء إلا في أنفسهم، مضيفا: "بقينا ميالين أن نجلد أنفسنا".
وعقب "السيسي"، على تداول فيديو لسيارة مكتوب على لوحتها المعدنية "باشا مصر"، قائلا: "الناس شايفة أن هما دول اللي واكلين البلد وأنهم مظلومين.. وده معناه أن لديهم إحساس بالتمييز، وهذا لن ينتهي إلا بالعدالة الحقيقية حتى لا يكون هناك فرصة لنمو هذا الشعور".
يذكر أن باب تلقي الأسئلة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتي سيجيب عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تم غلقه أمس الجمعة 13 سبتمبر 2019.
ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي و1600 مشارك في النسخة الثامنة للمؤتمر الوطنى للشباب اليوم السبت ١٤ سبتمبر 2019، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.
ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات التي تشتغل وتهم الشارع المصري، كما سيتضمن المؤتمر جلسة اسأل الرئيس، وسيجيب الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأسئلة بكل شفافية ووضوح كما تعود المصريين على ذلك من الرئيس.
والمؤتمر يأتى في إطار اهتمام الرئيس بالاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وعرض كل القضايا المثارة بشكل شفافية ووضوح.
ويضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشباب على رأس أولوياته منذ توليه الحكم، ويعتبر الاستثمار في البشر وتنمية البشر من أهم الأشياء التي يجب أن تكون موجودة في مصر.
ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستماع للشباب، من خلال مؤتمرات الشباب، والتي تعقد بصفة دورية، ولم تقتصر فقط على المؤتمرات الوطنية بل امتدت للمؤتمرات الإفريقية ومؤتمرات تجمع شباب العالم أيضًا.
كما يحرص الرئيس السيسي، على جلسة "اسأل الرئيس"، والتي يستمع فيها إلى كافة الأسئلة الموجهة من الشباب ويجب عليها، كما أنه يوجه بضرورة تفعيل التوصيات التي تخرج عن المؤتمرات ويتابعها بنفسه.
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