ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كرة القدم المصغرة : المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالحمامات

السبت 14/سبتمبر/2019 - 03:13 م
Advertisements
كرة القدم المصغرة : المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالحمامات
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 استعدادا لخوض منافسات مونديال كرة القدم المصغرة استراليا 2019 دخل المنتخب الوطني التونسي للميني فوت في تربص تحضيري بمدينة الحمامات من 12 الى 15 سبتمبر الجاري .
وضمت قائمة الفريق المشارك في التربص 19 لاعبا وهم : رشاد الماجري وإيهاب بن سالم وعمر النصري وأسامة عطا الله وأشرف السويح وباسم بن نصر وكريم مراد وإسكندر اللومي والطيب شبيل ومحمد علي بن طالب وأنيس الحجري ومحمد الحجري ووليد العبدلي ووسام بن جبرة وعمر أحمد وخميس الدالي ومنتصر الهيشري وأحمد العبيدي ومكرم الرياحي .
وكانت القرعة التي أقيمت في شهر جوان الماضي وضعت منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة إلى جانب سلوفينيا وكوستاريكا واليابان .
وستقام بطولة العالم للميني فوت في مدينة "بيرث" الإسترالية من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً.
يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كان قرر في اوت 2018 خلال اجتماع لجنته التنفيذية بمدينة كييف (اوكرانيا) الترفيع في عدد المنتخبات المشاركة في مونديال استراليا 2019 من 24 الى 32 منتخبا .
وستكون القارة الافريقية بالتالي ممثلة ب 6 منتخبات في دورة استراليا بعد ان كانت ممثلة فقط ب 4 منتخبات في الدورات السابقة .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
النصر - عمان
0
x
14:15
1
الجزيرة - الإمارات
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:50
-
الفيحاء
أبها
-
x
17:50
-
الرائد
الأهلي
-
x
19:35
-
الوحدة
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:30
-
ستراسبورج
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
3
x
13:30
1
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
ليستر سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
كريستال بالاس
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
تشيلسي
نوريتش سيتي
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ريال مدريد
3
x
13:00
2
ليفانتي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا
الدوري الإيطاليي
فيورنتينا
0
x
15:00
0
يوفنتوس
نابولي
-
x
18:00
-
سامبدوريا
انتر ميلان
-
x
20:45
-
أودينيزي
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
-
x
15:30
-
باير ليفركوزن
لايبزيج
-
x
18:30
-
بايرن ميونيخ
دوري أبطال إفريقيا
كانو سبورت - غينيا الإستوائية
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
20:00
-
الزمالك - مصر
شبيبة القبائل - الجزائر
-
x
20:30
-
حوريا - غينيا
كأس الكونفدرالية الإفريقية
اشانتي جولد - غانا
x
17:00
نهضة بركان - المغرب
الاتحاد - ليبيا
x
18:00
حسنية أكادير - المغرب
بيراميدز - مصر
x
20:00
شباب رياضي بلوزداد - الجزائر