كرة القدم المصغرة : المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالحمامات

استعدادا لخوض منافسات مونديال كرة القدم المصغرة استراليا 2019 دخل المنتخب الوطني التونسي للميني فوت في تربص تحضيري بمدينة الحمامات من 12 الى 15 سبتمبر الجاري .

وضمت قائمة الفريق المشارك في التربص 19 لاعبا وهم : رشاد الماجري وإيهاب بن سالم وعمر النصري وأسامة عطا الله وأشرف السويح وباسم بن نصر وكريم مراد وإسكندر اللومي والطيب شبيل ومحمد علي بن طالب وأنيس الحجري ومحمد الحجري ووليد العبدلي ووسام بن جبرة وعمر أحمد وخميس الدالي ومنتصر الهيشري وأحمد العبيدي ومكرم الرياحي .

وكانت القرعة التي أقيمت في شهر جوان الماضي وضعت منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة إلى جانب سلوفينيا وكوستاريكا واليابان .

وستقام بطولة العالم للميني فوت في مدينة "بيرث" الإسترالية من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

يذكر ان الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة كان قرر في اوت 2018 خلال اجتماع لجنته التنفيذية بمدينة كييف (اوكرانيا) الترفيع في عدد المنتخبات المشاركة في مونديال استراليا 2019 من 24 الى 32 منتخبا .

وستكون القارة الافريقية بالتالي ممثلة ب 6 منتخبات في دورة استراليا بعد ان كانت ممثلة فقط ب 4 منتخبات في الدورات السابقة .