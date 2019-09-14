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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر (3-0) عبر BEIN SPORRTS تابعونا LIVE

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:03 م
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الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر (3-0) عبر BEIN SPORRTS تابعونا LIVE
ريال مدريد وليفانتي
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الفجر الرياضي
 
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يدخل ريال مدريد الإسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني؛ في تحدا جديد حينما يستضيف ليفانتي؛ يالجولة الرابعة بالدوري الإسباني؛ بس حي ومباشر عبر الفجر الرياضي بدون تقطيع.

ويستضيف الميرنجي نظيره ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو؛ أملا في حصد الثلاثة نقاط كاملة في إطار سعيه لحصد لقب الدوري؛ وتشاهد المباراة بث مباشر كورة جولKOORA GOAL.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

وتقام المبارة اليوم 14\9\2019؛ في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة؛ والثالثة عصرا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي؛ الأسطورة alostora.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي

وتنقل أحداث مباراة ريال مدريد وليفانتي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية؛ من خلال beIn Sports HD3؛ومن خلال رابط كورة لايف KOORA LIVE| كورة اونلاين KOORA ONLINE.

وكانت قائمة مدريد شهدت ظهور البلجيكي إيدين هازارد والفرنسي ألفونسو أريولا حارس الميرنجي والمنتقل حديثا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وخلت القائمة من أسينسيو وإيسكو ومودريتش للإصابة وجاريث بيل للإيقاف؛ بالإضافة للثنائي إبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية.

شاهد مباراة ريال مدريد وليفانتي؛ عبر رابط يلاشووت YALLLA SHOOT؛ ضمن الجولة الرابعة بالليجا الإسبانية.

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