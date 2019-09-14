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يلا جوول هدف ليفربول الأول مشاهدة هدف Sadio Mane بث مباشر ليفربول ونيوكاسل هدف Newcastle 1-1 الشوط الأول

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:45 م
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يلا جوول هدف ليفربول الأول مشاهدة هدف Sadio Mane بث مباشر ليفربول ونيوكاسل هدف Newcastle 1-1 الشوط الأول
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يستضيف ملعب أنفيلد اليوم السبت 14 سبتمبر الجارى، مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز البريميرليج فى لقاء سهل نسبياً لكتيبة المدرب الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي والذى يسعى للإبتعاد بالصدارة عن المنافس مانشستر سيتى، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع لمشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل Yalla Shoot بجودات متعددة للمشاهدين.


موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم والقنوات الناقلة
تقام المباراة فى تمام الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت مصر والثانية ونصف عصراً بتوقيت السعودية والثالثة ونصف عصراً بتوقيت الإمارات والثانية عشر ونصف ظهراً بتوقيت جرينتش وستذاع المباراة بين ليفربول ونيوكاسل حصرياً على قناة beIN Sport HD 2 بتعليق المعلق العمانى المميز خليل البلوشي، لمشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم يمكنكم متابعة البث المباشر والحى عبر الفجر الرياضي بث دون إنقطاع Koora Star.


التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول ونيوكاسل اليوم
من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب بتشكيل مكون من
حراسة المرمى : أدريان
خط الدفاع : الكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون
خط الوسط : فابينيو، هندرسون، فاينالدوم
خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى


بينما أن يكون تشكيل نيوكاسل كالأتى :
حراسة المرمى : دوبرفكا
خط الدفاع :، لاسيليس، شار، دوميت
خط الوسط :شيلفي،، ويليامز، هايدين، كرافس، اتسو
خط الهجوم :الميرون، جولينتون.
بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل


يقدم الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع لمباراة ليفربول ونيوكاسل عبر Koora Online دون إنقطاع وبجودات نتعددة عبر رابط يوتيوب مشاهدة لقاء محمد صلاح اليوم ضد نيوكاسل فى نباراة قوية يسعى محمد صلاح لهز شباك نيوكاسل للمنافسة على لقب هداف البريميرليج، يلا شوت.

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