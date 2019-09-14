"نجوم إف.إم" تحصد جائزة أفضل راديو وأفضل مذيعة من مهرجان "القنوات الفضائية" (صور)

حصدت إذاعة "نجوم إف.إم"، جائزتين من مهرجان القنوات الفضائية، كانت الأولي أفضل محطة إذاعية على مدار العام، والثانية أفضل مذيعة والتى حصلت عليها إنجى على ببرنامجها "أسرار النجوم"، وتسلم الجائزة هالة حجازى المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعى، ورامي محسن رئيس شبكة راديو وتلفزيون "نجوم إف.إم" والمذيع مروان قدرى، وسلمي مصطفي مدير التسويق.

وتقدم إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، الخميس من كل أسبوع على إذاعة نجوم إف.إم فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة وتستضيف نخبة من أهم وأشهر نجوم الوطن العربى عبر البرنامج.

يذكر أن مهرجان القنوات الفضائية كُرم العديد من أبرز نجوم الفن في مصر علي نجاحهم وتفوقهم علي مدار العام فى مختلف الأعمال سواء علي السينما أو الدراما أو الغناء.

المرجان أقيم برعاية شبكة قنوات النهار، وشمل على ثلاث جوائز هم جوائز النقاد وجوائز الجمهور وجوائز المهرجان الخاصة وهذه الفاعلية تقوم برعاية وزارة الثقافة بعد اعتماد المهرجان رسميا من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات التابعة لوزارة الثقافة.

وشهد الحفل تكريم عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم:

انجي وجدان، وحنان مطاوع، نيرمين الفقي، إسعاد يونس، أحمد بدير، سيد رجب، دنيا سمير غانم، إياد نصار، محمد دياب، ومحمد الشرنوبي، وأحمد رزق، وأحمد عبد العزيز.





وخالد جلال وياسمين أمير وإنجي المقدم وإدوارد وماجد المصري ومصمم الأزياء هاني البحيري والروائي عصام يوسف والإعلامي عمرو الليثي.

كما حضر محمد رمضان وأشرف عبدالغفور ومروة عبدالمنعم وأحمد داود وملك حسام.

وتضمنت فعاليات مهرجان الفضائيات العربية تكريم أبرز الفنانين والفنانات من ممثلين ومطربين، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين والمنتجين والقائمين على العمل فى كل مجال له صلة بالإنتاج التلفزيوني والقنوات الفضائية، وذلك بناء على مشاركة الجمهور بالتصويت من خلال موقع المهرجان الرسمي.

وأقيمت فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة، بعد اعتماد المهرجان رسمياً من إدارة اللجنة العليا لتنظيم المهرجانات المتابعة للوزارة.