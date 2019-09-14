هدف عالمي في مرمى ليفربول ضد نيوكاسل (فيديو)

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل





حراسة المرمى : أدريان





خط الدفاع : أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون





خط الوسط : فابينهو – فاليندوم - تشامبرلين





خط الهجوم : محمد صلاح – ساديو ماني – أوريجي على حساب فيرمينو









موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل









ينقل موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم بث مباشر 14-9-2018 بالجولة الخامسة من الدوري في واحدة من المباريات التي ينتظرها عشاق المصري محمد صلاح محترف فريق ليفربول.









بعد قليل ينقل موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الخامسة بالبريميرليج في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل اليوم.





تتجه كل أنظار متابعي ومحبي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم نحو ملعب أنفيلد، حيث موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الجولة الخامسة من البريميرليج، والذي يعود من جديد إلى عشاقه ومحبي حول العالم، بعد نهاية فترة التوقف الدولي والتي بدأت في 5 سبتمبر الماضي، وإستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي.









موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي









تنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم السبت، وذلك بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.







