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عاجل.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت مجاناً

السبت 14/سبتمبر/2019 - 01:33 م
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عاجل.. قناة مصرية تعلن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت مجاناً
الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا اليوم على نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، وذلك في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين لحساب ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة هامة للشياطين الحمر في البطولة الإفريقية.

أون سبورت تعلن إذاعة مباراة الأهلي وكانو سبورت:
نجح مسئولو قناة أون سبورت بعد محاولات مع الجانب الغيني، في الحصول على حقوق بث المباراة على الهواء مباشرة، وتنقل المباراة مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلى قبل المباراة وبعدها، وكانت القناة قد أعلنت بالأمس عن التوصل لاتفاق مع فريق جينيراسيون السنغالي لإذاعة مباراة الزمالك وبطل السنغال في الثامنة مساء اليوم.


تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة أمام كانو سبورت:

استقر السويسري فايلر على التشكيل الذي سيخوض به أولى مبارياته مع المارد الأحمر، وسيكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
 خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني
خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، حسين الشحات، صالح جمعة
خط الهجوم: مروان محسن

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت:
تنطلق مباراة الأهلي ضد نظيره كانو سبورت في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، وتقام المباراة على ملعب خصم الأحمر وهو "مالابور"، وكان الأهلي قد نجح في التأهل لهذا الدور بعدما تخطي عقبة فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين حيث انتصر في الذهاب 4-0 قبل أن يفوز إيابا 9-0 .

تطلع أهلاوي
يتطلع جماهير القلعة الحمراء للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، وكسر عقدة 6 سنوات فشل خلالها المارد الأحمر في الفوز بلقب البطولة الإفريقية، حيث حقق الأهلي اللقب في نسخة 2013 على حساب أورلاندو بايراتس بطل جنوب إفريقيا بعدما انتصر الفريق في مباراة الإياب بثنائية نظيفة وكان الأهلي قد تعادل ذهابا بهدف لكل فريق في جوهانسبرج ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الشياطين الحمر طعم التتويج بالأميرة السمراء.




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